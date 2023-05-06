阿Mo最新情況曝光　頸髓神經冇明顯萎縮

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（6日）他發出第41封代禱信，透露阿Mo經過最新的電腦素描顯示，在受創傷頸椎以下的頸髓神經並沒有明顯萎縮。​​並表示事件發生至今已踏進41週，但望著阿Mo在治療過程中所付出的努力，他心中一面感恩、一面仍難平伏，特別是看到他每天付出配合治療的努力，自己眼裡亦不禁也泛出淚光來。

現祈盼他能回復原來的自主，不靠儀器和護理的幫助，也可以隨心所欲地活動。他續表示事件經過了41週仍成為世界不同地方關注、祝福和禱告的焦點，亦是他們所意想不到的。但願各界不單為阿Mo禱告，也記念祝福其它身邊所認識遭遇不幸的人。

代禱信內容如下：

*(一）感恩*

*1.​​「醫療界朋友的鼓勵」*：

​​「醫學判斷只是人類觀察的結果，但臨床上常有想不到的效果超乎尋常判斷。」

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*2​​「MRI初步影像」*：

​​感謝神，經過最新的電腦素描顯示，在受創傷頸椎以下的頸髓神經並沒有明顯萎縮。

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*​​（二）代禱*

*​​「看風的，必不撒種；望雲的，必不收割。風從何道來，骨頭在懷孕婦人的胎中如何長成，你尚且不得知道，這樣，行萬事之神的作為，你更不得知道。」*

​​(聖經．和合本, 傳道書 11:4-5)

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​​*1. 啟言（阿Mo)*

*​​a) 「跟進MRI 電腦素描」*

請為醫生教授們就先前的電腦素描結果作出比對判斷，並更精準地定出往後的治療重點和方向禱告。

*​​b) 「請記念身邊不幸的人」*

相對每天都有不幸事件發生，阿Mo 的事故經過了41週仍成為世界不同地方關注、祝福和禱告的焦點，這也是我們意想不到的。但願不單為阿Mo 禱告，也記念祝福你身邊所認識遭遇不幸的人。

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*2. ​​Mo 爸媽*

​​*a) 「有時心情仍難平伏」*

​​雖然踏進41週，但望著阿Mo 在治療過程中所付出的努力，心中一面感恩，一面仍難平伏，特別是看到他每天付出配合治療的努力，眼裏不禁也泛出淚光來。

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​​*b) 「坐立、起來、行路」*

​​每次阿Mo藉儀器治療的時候，站在旁邊的我總會為他處於不同位置的身體禱告，總是祈盼神能使他回復原來的自主，不靠儀器和護理的幫助，可以隨心所欲地活動。