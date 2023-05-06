小日向奏音　細細粒大奶妹

小日向奏音雖然細細粒，但係心口對F奶就夠晒分量。（互聯網）

生得高唔代表聰明，正所謂矮仔多計，好多生得細粒嘅男仔都好醒目。至於女仔細細粒又點呢？喺男人眼中會覺得佢哋小巧可愛，而日本寫真界亦有唔少女優都係嬌滴滴，可愛之餘仲相當好波，小日向奏音就係其中一個喇！

靠胸上位

據講以前日本人好多都生得矮細，不過嚟到現代，大家都可以見到唔少日本猛男都高大又健碩，至於女仔呢？高挑美人有唔少，不過小巧嘅日本娃娃都有好多，而喺寫真界當中有唔少女優身高唔夠5呎，好似今日同大家見面嘅小日向奏音咁，身高僅得4呎7吋，比起出名細粒嘅巨乳蘿莉長澤茉里奈仲要矮3吋咁多！

雖然奏音生得唔高，但係身材勁有睇頭，上圍擁有一對水滴形F Cup大肉球，配埋23吋水蛇腰以及圓潤美股，真係婀娜又激凸，而且奏音妹本身皮白肉嫩，令呢對美巨乳更加吸引，上位真係靠晒佢喇！

劍道好手

音妹都知道自己生得細粒，所以相當努力咁保持Fit爆身形，令自己睇落唔會又矮又肥成粒馬蹄，亦唔會瘦到排骨咁弱質纖腰，好容易就畀風吹走。另外，大家唔使擔心佢細細粒就好易恰喎，因為佢自細已經習武，家陣已經係劍道三段好手，初中嘅時候更參加過劍道大會添！

對於未來發展，曾經做過美容師嘅奏音就表示好想創立自己嘅美容生意，但係現在會努力發展寫真女優事業，最希望就係可以登上電視螢光幕做吓綜藝節目呀！

小日向奏音近期為增加曝光率，密密參加大大小小嘅攝影活動，從其社交網當中就可以留意到相關消息以及睇到部分寫真作品，千祈咪錯過喇！

Profile

年齡：26歲

身高：4呎7吋

三圍：35F-23-35