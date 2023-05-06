中文金曲︱鄭欣宜冇到場照攞最優秀流行女歌手大獎

香港電台今晚（6日）在紅館舉行的《廣播九十五周年 十大中文金曲》，歌手鄭欣宜雖然未有出席頒獎禮，但仍以大熱姿態勇奪「最優秀流行歌手大獎」。男歌手由張天賦奪得。

「廣播九十五周年 十大中文金曲」獎項名單表（全名單）

優秀流行歌手大獎（排名不分先後）

炎明熹 Gin Lee 李幸倪 Jer 柳應廷 JW 王灝兒 MC 張天賦

泳兒 姜濤 馮允謙 衛蘭 鄭欣宜

十大中文金曲獎（排名不分先後）

1.葉落冰川 泳兒

2.報復式浪漫 馮允謙

3.人啊人 陳奕迅

4.Dum Dum Gin Lee

5.《飛鳥俠》布志綸

6. 《好想約你》炎明熹

7.《留一天與你喘息》陳卓賢

8.《Glitterfalls》鄭欣宜

9. 《We All Are》MIRROR

10.《老派約會之必要》MC 張天賦

優秀流行華語歌曲獎

歌 曲 《為你寫下這首情歌》 主 唱五月天 作 曲五月天阿信 作 詞五月天阿信

最有前途男新人獎

金 獎：魏浚笙

銀 獎：李駿傑

銅 獎：CY陳宗澤

優異獎：（排名不分先後）吳啟洋、黃明德、余宗遙

最有前途女新人獎

金 獎：雲浩影

銀 獎：張蔓莎

銅 獎：蘇麗珊

優異獎：（排名不分先後）鍾柔美、Lolly Talk、張天穎

最佳進步獎

金 獎：洪嘉豪

銀 獎：石山街

銅 獎：安俊豪

CASH 最佳創作歌手獎

金 獎：馮允謙

銀 獎：洪嘉豪

銅 獎：陳明憙

最佳樂隊／組合獎

金 獎：MIRROR

銀 獎：Supper Moment

銅 獎：石山街

最佳中文唱片獎

男歌手：周杰倫《最偉大的作品》

女歌手：泳兒《Dark Light of the soul》

全球華人至尊金曲獎

歌 曲 《老派約會之必要》 主 唱MC 張天賦 作 曲陳澤鴻/ MC 張天賦 作 詞 黃偉文

最優秀流行歌手大獎

男歌手：MC 張天賦

女歌手：鄭欣宜

廣播九十五周年金曲榮譽大獎

顧嘉煇