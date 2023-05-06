越南火玫瑰　可鹹可甜

樣貌清純配激凸火辣身材，加埋大尺度寫真，視覺效果可以幾正？想感受嘅話，睇吓呢位嚟自越南美如玫瑰嘅性感女Coser就知，但當佢以「真身」示人時，又如百合般清純，如此多變美人就係Umeko J。

露肉度高

近年愈嚟愈多性感女Coser喺網絡湧現，要吸睛誘人，唔單止Cosplay服露肉度要夠高，仲要外形夠索至得，而喺2021年初先至登陸網絡界嘅Umeko J，就有齊晒上述嘅條件，難怪喺短短兩年時間便成功吸納超過30萬粉絲。不過有趣嘅係當佢脫下Cosplay服，以家居服及淡妝示人時，形象卻有180度轉變，樣貌清純，而且散發出一股鄰家女孩嘅氣質，予人親切感覺，正因為呢種反差感，令網民有多一個愛上佢嘅理由。

話說回來，點解Umeko J會成為性感女Coser呢？咁就要從2016年開始講起，當其時讀緊高中嘅佢，便開始參與Cosplay活動，及至成年後，決定以Cosplay為自己嘅事業，並慢慢成為性感女Coser。

吸金力強

佢表示最初參與Cosplay活動嘅原因，只係想賺零用錢，然後用嚟添置Cosplay服裝及化妝用品。當正式投入Cosplay界後，佢不但決定行性感路線，為咗令自己嘅Cosplay寫真有更好嘅視覺效果，不但修讀化妝課程，更學埋攝影及修圖，而憑住迷人外形喺Cosplay界嘅人氣愈嚟愈高，吸金力亦大幅提升，足夠支付佢嘅大學學費外，更請嚟專業攝影師為佢拍攝寫真。

問到會唔會覺得花費太多時，佢坦言既然決定以Cosplay為事業，就要認真對待呢份工作。雖然喺2021年進軍網絡界，吸金力再提升，但其實佢亦經過艱辛嘅時期。佢表示最初從事Cosplay工作時，因為收入唔穩定亦唔算高，而每次表演嘅成本亦唔低，銀根短缺係佢最煩惱嘅地方，故此佢能夠有今日嘅成績時，覺得好感恩。

Profile

出生地：越南

身高：160cm

三圍：34D-23-35

Umeko J之所以成為性感女Coser，原來有次佢Cosplay一位性感電玩女角色時，反應超好，故此便萌生行性感路線嘅諗法，而睇番佢喺社交平台派發嘅福利相，大家一定會認為佢揀呢條路真係冇錯！