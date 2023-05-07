【是日通勝】

農曆三月十八

癸卯年 丁巳月 乙丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祈福、嫁娶、交易

忌：栽種、移徙、作灶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、42、44

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

金牛座：思想偏激，容易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病。

雙子座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

巨蟹座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

獅子座：得財有難度，但勿因一時貪念而行差踏錯。

處女座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

天秤座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

天蠍座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

人馬座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

山羊座：獲幸運之神眷顧，可放膽追夢，勿浪費時光。

水瓶座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙魚座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切忌驚驚青青。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 人氣旺

（跌）羊 狀態差

鼠：玩樂運不錯，盡情玩一天可帶來好心情。

牛：食得是福，午餐或晚餐不妨豐盛一點。

虎：有亂花錢傾向，謹記節約才能留住錢。

兔：人緣旺，遇到困難也會有朋友伸出援手。

龍：下午有可能惹上麻煩，謀事勿掉以輕心。

蛇：人緣佳，多參加聚會，易有意外得着。

馬：做事忌一意孤行，易給身邊人造成困擾。

羊：是日沖煞，身體疲憊，提防壓力爆煲。

猴：財神主動進門，賺錢輕鬆，讓人羨慕。

雞：運氣真是太好了，易有意外錢財收入。

狗：情緒不穩，易有極端想法，小心得罪人。

豬：人際關係起伏不定，要好好控制情緒。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

中年後財運極佳的姓名筆劃數

姓名對人的一生有着潛在的影響。有些人早年發財，有些人大器晚成，中年才有發財的可能，從姓名學角度，甚麼名字可帶來財運？

‧姓名筆劃8、18、39

有以上筆劃數的人，有智有謀，多有祖宗蔭庇，但年輕時定性多不足，整體運勢呈先難後易之象，必須破除諸難後才能博得名利。到中年後，財運有橫發之象，容易把以前的錢財一次過賺回來。

‧姓名筆劃29、37

有以上筆劃數的人，財力行動力俱備，年輕時任意從事，欲望無止境，多容易弄巧成拙。到中年時能破萬難而成大業，從而賺得盆滿缽滿，終身富貴至極。

‧姓名筆劃有24、25

有以上筆劃數的人，資質英敏，在某方面有驚人能力，年輕時性情不平穩或者有怪異脾氣，但隨着年齡增長，性情轉趨平穩，才略智謀愈發出眾，憑藉對金錢的嗅覺和強勁的人脈，多不依祖業而立身，財源廣進，晚年運極佳。