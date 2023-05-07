《十大中文金曲》頒獎禮｜Gin Lee性感贈興　炎明熹空降撐場

港台復辦「十大中文金曲」頒獎禮連串冷場，全晚有半數得獎歌手缺席，男團MIRROR及隊員合共擸了6個獎項成大贏家，但鏡仔與獎后鄭欣宜擺明不畀面齊齊「唔到」，惟有靠Gin Lee（李幸倪）及炎明熹現身撐場。

《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會昨晚假紅館舉行，但一個樂壇盛事竟換來連串負評！頒獎禮上半場被網民狠批「慘不忍睹」，星光暗淡，由Gin Lee（李幸倪）、JW、馮允謙和泳兒4位唱將率領一班歌手揭開序幕，更要靠Gin、泳兒和施匡翹三女的性感裝束引起話題；Gin身穿的黑色中空透視設計令身材若隱若現露半球，而下身的黑色超緊身褲更差點有現形效果，泳兒亦以低胸裝迎戰，同場另一歌手施匡翹在鏡頭前一度見胸不見樣，其白色超低胸戰衣相當吸睛。

昨晚大會率先頒發早前公布名單的10位「優秀流行歌大獎」，但依然僅得實力唱將馮允謙、泳兒、Gin Lee及JW上台領獎撐場，炎明熹於活動中段才現身，而其他得獎者包括鄭欣宜、MIRROR的姜濤、柳應廷（Jer）、衛蘭等都「冇影」，有傳ViuTV不滿港台刻意在《CHILL CLUB 推介榜年度推介22/23》前一晚搞頒獎禮，肥水不流別人田，當然不肯「益」港台會派MIRROR全員出席，加上對賽果極之不滿，即使MIRROR奪得「最佳組合」金獎，也決定全體缺席，連錄影片段都只得姜濤及Jer早前錄起發表奪得「十優」的幾秒感謝片段，完全不畀面。

全晚每個獎項都出現「No Show」情況，經常出現冷場，如歌手洪嘉豪連奪「最佳進步獎」金獎和「CASH最佳創作歌手獎」銀獎，他亦以工作為理由而缺席，只是錄影片段答謝大會，其師姐衛蘭獲「十優」歌手亦未有出席，「神級」的陳奕迅（Eason）近年也絕迹頒獎禮舞台，依然憑《人啊人》得歌曲獎，但他亦未有現身。而馮允謙奪創作歌手獎時，演繹《給缺席的人唱首歌》夠晒應景。

賽果惹爭議

賽果方面，也惹來爭議，「最有前途男新人獎」由男神魏浚笙力壓MIRROR成員Jeremy（李駿傑）贏得金獎，雖然2人的人氣不相伯仲，但「鏡粉」是投票「殺手」，更爆冷是缺席的布志綸憑《飛鳥俠》奪得十大金曲獎，此歌流行程度相對地只是一般，惹來「造獎」之嫌。而大會頒發「最佳進步獎」銀獎組合石山街時，雖然石山街有出席，卻不知身在何處，連台上司儀都「頭擰擰」顯得有點尷尬，惟有聲稱賽果真的好保密來打圓場。另外，葉麗儀以特別嘉賓身份演繹「榮譽大獎」得主顧嘉煇的作品。

雲浩影率新生代歌手 向哥哥阿梅致敬

昨晚頒獎音樂會因不少歌手缺席關係，令台上出現場面冷清的尷尬情況，要數最大堆頭的表演，可算是向已故巨星梅艷芳及張國榮（哥哥）致敬的環節，參與歌手及單位逾20人齊集台上，不過全是新生代歌手，較高知名度計有陳葦璇、蘇麗珊、雲浩影及CY陳宗澤，其他歌手包括有洪助昇、吳啟洋、石山街、余宗遙、張蔓莎、張天穎及Lolly Talk等，故即使眾歌手輪流大唱膾炙人口的經典金曲，但台下仍然反應平淡。