譚嘉儀出海晒事業線　林鈺洧拋D奶還擊

天氣炎熱，歌手譚嘉儀急不及待出海消暑，日前她網晒與港姐林鈺洧一齊去遊船河的相片，嘉儀雖然細細粒，但身形勻稱的她穿上白色比堅尼，上圍有料到夾出深長「事業線」。而有「D cup」導彈身材的林鈺洧，雖然着上棗紅色一件頭泳衣，但胸口有逼爆感覺，性感撩人。嘉儀受訪時透露今年第一次行下水禮，她說：「之前同林鈺洧合作過，佢好爽朗，大家好啱傾，佢又靚女，身材又好，性格都好好，我好欣賞佢。」

雖然身形弗爆，但嘉儀說：「呢排放鬆咗，要努力Keep fit。」她坦言前幾日才知道要去遊船河：「已經開始食少咗，費事脹卜卜，我都會有少少肚腩仔。」她又稱好多藝人忍口節食好勁，但她因為鍾意食，寧願迫自己勤做運動，她說：「一星期至少做4、5日，喺屋企做HIIT（高強度間歇訓練），我係狂跳出晒汗，當然依家冇舊年開騷時咁Fit，嗰時得39KG，依家都肥番，唔使做騷動力係少咗，放鬆啲，但我哋做呢行係永無止境咁減肥，係要好克制。」

她又於網上分享與林鈺洧跳舞的短片，笑言除了網上熱爆的「開花舞」，還有另一隻Cupid Song都好Hit，她說：「佢又肯陪我玩，第一次喺船上排舞，好好玩。」一直努力經營社交網的她，最近拍了好多連續短片，她透露已着手籌備新歌，希望暑假前推出，對上一首新歌已經是上7月，她坦言好心急。