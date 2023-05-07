雙劍合璧！漢陽譚嘉荃堅持夢想　挑戰新領域

漢陽和譚嘉荃（Amy)相隔9年再度合體，於5月22日在尖沙咀文化中心舉行「滿漢荃席音樂盛宴」演唱會，為了加添新意，他們決定將演唱會加入音樂劇元素，令個騷更有連貫性，漢陽表示：「因為得一場，唔想就咁輪住唱，然後再合唱就算，希望可以有啲特別嘅嘢帶畀大家，音樂劇係其中一Part，希望畀到大家另一種感受。」Amy亦笑言兩人正積極練舞，而對她來說最大的困難便是跟對方夾跳舞，因很多時會「互踩」，被對方踩中，都相當之痛，漢陽亦「知衰」笑言：「我骨頭硬晒，點夠佢嚟，佢跳唱組合出身喎！」

漢陽近幾年在娛圈及商界雙線發展，曾於第8屆新秀歌唱比賽勇奪亞軍的他，與樂壇女子組合B2出身的Amy一樣，至今仍然很喜歡唱歌，今次搞演唱會，因為場地所限，只能得一場，製作費加租場費，就算全院滿座，都未必能賺錢，但兩人為了音樂夢，堅持到底，漢陽亦笑言：「曾經有一位演藝前輩話自己喺棟篤笑賺嘅錢，係用嚟投資電影，我就係喺出面賺嘅錢，投資番係我喜歡嘅唱歌之上，賺錢為咗唱歌囉。」

兩人為夢想堅持，獲得不少好友支持，之前演唱會搞宣傳記招，好友莫鎮賢、唐韋琪、陸詩韻等現身力撐，由於今次演唱會是兩人合作，故每人可以唱歌的時間都不算太多，所以，今次演唱會不會有歌手做嘉賓，但會有著名樂手助陣，兩人都希望如今次演唱會之名字，齊齊炮製一場「音樂盛宴」，以歌會友，與大家一起共度開心的一晚。