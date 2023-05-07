Monkey Café × TEA CHÂTEAU首度聯乘　呈獻「望夏．茶果清香」下午茶

【營業資訊】英皇駿景酒店聯乘著名革新茗茶品牌TEA CHÂTEAU於Monkey Café推出「望夏．茶果清香」下午茶，將美食與養生及傳統茶完美地結合在一起，帶給客人們一個全新的味蕾饗宴。

TEA CHÂTEAU利用嶄新茶囊設計與TeaMagTM技術，將繁複的工藝轉化為歷久彌新的茶文化，精緻茶囊既方便又實用，除了沖茶飲用更可以以茶入饌，製作各款茶香美食。全新的「望夏．茶果清香」下午茶提供8款由餅廚匠心巧製的鹹甜美點，包括「櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕」、「宇治抹茶芝士」、「宇治抹茶韓國士多啤梨馬德蓮蛋糕」及「韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉」。特別推介「櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕」和「宇治抹茶芝士撻」，前者是廚師特意趁着櫻花花期，以 TEA CHÂTEAU的櫻花茶入饌，以最佳櫻花香味配搭着士多啤梨慕絲的甜美，鬆軟的海棉蛋糕內滿布櫻花清甜，微酸的獨特口味，每一口都充斥着滿滿幸福感；後者則採用TEA CHÂTEAU日本宇治抹茶和滑順的芝士入饌，外皮酥脆，內餡柔軟，入口濃郁，甘甜的宇治抹茶與誘人的芝士香味互相配合，兩者味道完美平

衡，令人難以忘懷。另一款必試之選是「韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉」，傳統的鬆餅加入了新鮮的韓國士多啤梨，口感鬆軟，微甜微酸，再配以TEA CHÂTEAU宇治抹茶及士多啤梨醬分別打製而成的奶油忌廉，色彩繽紛，為客人帶來美食和美感的雙重享受。

鹹點就有「飛魚子海蝦蛋沙律多士」、「蒜香一口牛」、「韓國士多啤梨吞拿魚撻」及「宇治抹茶紫菜炸蝦卷」。當中重點推介「韓國士多啤梨吞拿魚撻」，口感酥脆，皮的酥與餡的滑相映成趣，搭配新鮮的韓國士多啤梨，酸甜適中，滿足味蕾上的驚艷；而「宇治抹茶紫菜炸蝦卷」亦是必食之選，廚師特意採用TEA CHÂTEAU日本宇治抹茶入饌，脆卷裹着嫩脆的炸蝦和鮮美的紫菜，搭配住帶有海苔、稻草、海藻獨特香味的宇治抹茶醬汁，入口甘甜，口感鮮美！

下午茶配以精選咖啡或3款TEA CHÂTEAU品牌茶飲，分別是皇牌養生及傳統茶包括「日本焙茶」、「宇治抹茶」及期間限定的「櫻花茶」，讓客人在品嘗美食的同時，更能深入體驗茶的文化和箇中精髓，悠享愜意的午後時光。

「望夏．茶果清香」下午茶

供應日期：即日至8月31日

訂座電話：2961 3340