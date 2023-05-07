Gin Lee絕食3日玩透視　泳兒輕鬆性感唔逼爆

歌手李幸倪（Gin Lee）在《廣播九十五周年 十大中文金曲》奪得十優歌手及憑歌曲《Dum Dum》獲金曲獎，她以黑色貼身鏤空透視衫上陣，非常性感，她受訪時表示為了這件衫而絕食3日：「我前幾日問形象指導我要試咩衫，佢有幾套畀我揀，見到呢件衫之後，我話我識做，由呢刻開始我唔食嘢，只係飲水，因為我係斷食達人，好有經驗。（今日過後可以放鬆咁食？）我聽日仲有工作，所以唔可以放鬆住，要打醒12分精神，靚緊要啲。（擔唔擔心走光？）平時會擔心件衫移位，但呢件衫似泳衣質料，好緊身，所以OK。」

問到下次是否可以更性感？Gin揚言不介意一試：「有時咁啱遇到靚衫，着上身唔錯，我好願意接受挑戰，今年想多啲嘗試，無論係造型定歌曲，之前唔敢，今年排出舒適圈。」她自言《Dum Dum》是轉新公司後第一首歌，得到歌曲獎大感鼓舞，令她更有信心做好每首歌，又感激公司同事的努力以及粉絲的支持，並承諾會更努力。她坦言對獲獎感幸運：「因為呢首歌係截止前入到圍，所以真係好好彩，我會繼續努力，希望下年有好感績。（向女歌手獎進發？）希望，以呢個為目標進發，再Keep靚啲、歌再好啲，各方面都進步。」

同門歌手泳兒則連奪3個獎項，分別首次獲得的「十優歌手」、憑《葉落冰川》獲「金曲獎」及「最佳中文唱片獎」女歌手。認真威水，她稱自己是十優第一個上台，感覺像一陣風，因未試過第一個出來攞獎，開心又激動，好多謝大家見證她的突破：「之後的路相信會再難行，但會懷着勇氣，無懼行下去。」

昨晚她性感打扮現身，笑言是以放鬆狀態，沒有之前的逼爆事業線，她說：「今日想輕鬆啲，唔想咁逼，中文逼唔係Big，但做足安全措施。」提到昨晚不知何故演出時有點慌張，雖然入行日子不短，但感覺似打仗，冇機會思考，開心可憑《葉落冰川》 獲獎，因為好期待這首歌得到認同。 入行17年的她，今年首次獲「十優歌手」及叱咤女歌手銀獎，她說：「等耐啲唔緊要，只要唔放棄就會達到，令我更清晰行落去，要有耐性。」自言性格好有耐性，少發脾氣，自認是道理王，覺得發脾氣會令事情變得更差。