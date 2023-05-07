馮允謙連中三元感驚喜　P1X3L約滿在即開騷無期

歌手馮允謙（Jay）在十大中文金曲頒獎禮中連奪3個獎項，他表示對成績非常滿意：「我冇任何預期，有一個獎已經好開心，點知突然有3個獎，非常感恩，之前冇諗過，我今年好想攞歌曲獎，因為想上台表演，好開心可以唱到兩首歌，今次成績比預期好好多，我會繼續努力。」他謂在台上腦中一片空白，為忘記多謝公司同事而感到內疚。至於可會為失落男歌手獎而失望？Jay稱沒有：「我冇預計過，可以參與頒獎禮已經好開心，其他唔會理太多，我會繼續努力，睇吓下年有冇機會攞。」跟Jay同公司的雲浩影獲最有前途女新人獎金獎，她自言心情開心，尤其能在紅館獻唱，她笑言：「今次冇失手，覺得表現有7、8分，可以做得更好，有進步空間。」她又希望Jay能為她寫歌或合作寫歌，Jay自認有貨，但特別喜歡為歌手度身訂造歌曲。

樂隊Supper Moment奪得「最佳樂隊/組合銀獎」，他們表示去年至今年不停巡演，在濟南唱廣東歌為主，好感動，好多粉絲由山東省專程來捧場，擴闊了音樂想像，想盡快出新作品。幾年冇在港開騷的他們，努力向公司爭取場地，希望今年內開騷或粉絲聚會，現做好創作，呼籲歌迷要耐心等待：「 我哋大膽啲，希望12月送聖誕禮物畀大家，想去更多海外地方演出，如馬來西亞和加拿大。」

而P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）在頒獎禮中透露跟公司環球快將約滿，但公司之前承諾為他們舉行演唱會的計劃卻一拖再拖，原定暑假舉行的音樂會最近更被取消，他自言不清楚取消原因是否跟人事變動有關，希望粉絲可幫忙集氣，又揚言開到演唱會才傾續約。