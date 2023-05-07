【心理測驗】桃花源路桃花結

踏入5月就令人不期然想起5月20日的網絡情人節（諧音「我愛你」），還是單身的你不想再只是孤身一人的話，不如及早找出自己桃花運差的原因，對症下藥盡快脫單。網上就流傳着一個據說超準的愛情心理測驗題，只需一個想像就可測出你找不到另一半的原因，正在解桃花結的你不妨一探究竟。

【問題】

假設世上有一條通往桃花源的路，平日杳無人煙，若要踏上這條路，你認為會遇上以下哪種障礙？

A.兇殘的野人

B.驚險的峽谷山澗

C.欠缺食物

D.被景色迷惑而迷路

【結果分析】

A.生活圈子固定

因為繁忙的工作，你的生活圈子過於固定，即使有心改變，都總因為過於疲倦而放棄，就算放假都會選擇留在家中休息，享受獨處時光，欠缺改變的衝動。對你來說，擴寬社交圈子是最首要的任務。

B.重視經濟條件

你並非一個「戀愛腦」的人，對比心動的感覺、靈魂的契合，你更注重對方的經濟條件，重視物質生活，亦不會選擇所謂的「潛力股」。對你來說，若現時尋找不到理想伴侶，不如努力提升自己，以吸引更優秀的人。

C.冷靜缺乏感情

習慣按照制定好的路線前進，規劃好每一步的你，精密得就像一台機器，在感情上也同樣，理智得太過冷靜，缺乏感情，欠缺情調。但在愛情上講求隨心與感情的衝動，你需要適時釋放自己的感情，才能有人氣。

D.要求眼光過高

較一般人而言，你算是較為優秀的人，無論是工作，還是生活上你都可以做得很好、很出色。這樣的你想找一個比自己優秀，甚或令你崇拜的人，這樣的確是不容易遇到，脫單路上很講求緣分。