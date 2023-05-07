超狼狽！Katy Perry出席英國國王加冕禮搵唔到位坐

英國國王查理斯三世與王后卡米拉加冕禮英國時間昨日早上在倫敦西敏寺舉行，除了一眾王室人員之外，一眾歐美名人紅星包括美國天后Katy Perry都有獲邀出席。不過Katy被傳媒影到搵唔到位坐，場面十分尷尬！

Katy穿上已故英國知名設計師Vivienne Westwood設計的薰衣草紫色套裝，還配上一頂超大的帽現身加冕禮，她一到場即成為一眾嘉賓的「集郵目標」，不過卻被影到因為找不到自己的座位而露出困惑的表情，片段事後於網上瘋傳，Katy被不少網民取笑，不過亦有網民表示同情，亦大鬧如此盛大的活動，怎麼沒有人幫忙「帶位」。事後Katy亦有於社交網留言幽自己一默：「大家唔使擔心我搵到自己個位。」此外，亦有網民串爆她配戴的大帽阻礙其他嘉賓視線之外亦被取笑似足「人造衛星」。除了找不到自己的座位之外，她步入西敏寺時亦被影到一時不慎險些跌倒。

除了Katy之外，她的《一夜成名》（American Idol）評判拍檔知名男歌手Lioniel Richie以及英國女星愛瑪湯遜（Emma Thompson）等都有出席。Katy除了出席加冕儀式之外，她亦會與一眾來自世界各地的歌手樂隊組合於今日舉行的國王加冕演唱會上表演。