跟唐貝詩學插花賀母親節　莊鍶敏預告返馬國陪媽媽

母親節將至，藝人唐貝詩（Lydia）日前發起插花慈善工作坊，為弱勢社群籌款。邀得生意拍檔蔡頌思（Jocelyn）和陳雅麗（Allie）外，還有莊鍶敏(Jacquelin)、區文詩、形象指導許嘉浩、鄭伊娜和利穎怡等。

他們與受惠家庭共同體驗插花藝術，做DIY手作花作，Lydia想更多家庭受惠，由早到晚共舉辦了4場工作坊：「今次慈善活動能順利舉行多謝好多方一齊出力，今次一共插咗超過100盆花，希望有更加多有心人訂購，籌多啲善款。」今年母親節正日Lydia不在香港，故會提前跟家人慶祝，將DIY慈善花送給媽媽和婆婆。Lydia並透露將與Allie去杭州參與國際體壇盛事「第19屆亞洲運動會」擔任志願者，據知長居內地的葉璇也有報名參加。

Jacquelin就表示第一次學插花：「好開心趕得切母親節前學識，可以親手插盆花畀媽咪。」正日會飛馬來西亞陪媽媽一齊度過，認為人愈大愈覺得要多陪伴家人，珍惜每一分相聚的時光。她有份參演的《一舞傾城》即將推出，飾演夜總會「媽媽生」的她很喜歡這個具挑戰的角色，跟陳法蓉做對手相當開心，全女班合作十分融洽，到佛山拍攝感覺像去旅行一樣。

久未露面的區文詩（Angela）表示閒時也會插花，特別愛繡球花、跳舞蘭和康乃馨。提到母親節最難忘是媽媽經常做「跟得媽媽」陪她穿州過省去內地工作，母親節已訂了位陪媽媽食日式燒肉慶祝。