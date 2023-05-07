茶飲糖果聯乘美妝品牌　「味」力沒法擋

超級可愛的牛奶妹、以及平日經常接觸到的茶飲，都可以成為美妝產品的靈感。在使用的時候除了能夠欣賞可愛的包裝，還能聞到牛奶或淡淡茶香。雖然聯乘產品已經非常多，但若想給大家更多新鮮感，不少品牌會選擇破格與不同界別的品牌合作來製造話題。這次的兩個品牌就給大家很多驚喜，完全能夠引起美妝控的收藏欲望！

牛奶妹化身Y2K型格妝

少女們最愛的Peko牛奶妹出現在化妝品上喇！美妝品牌shu uemura以未來世界建構塑造這個糖果女孩，推出多款Y2K風格美妝品。大家千萬不要覺得這只是虛有其表，包裝設計將可愛的牛奶妹圖像與大人感的銀色調結合，絕無違和感。而且彩妝的眼影與胭脂盤都使用了繽紛糖果色系，很適合塑造即將到來的夏日妝容。系列產品更有糖漿質感與牛奶的香氣，糖果迷們千萬不要錯過啦。

淡淡茶香美妝品

茶壺變成眼影組合？大家沒有看錯，日本遊戲公司Broccoli與茶飲品牌立頓合作，推出美妝系列，以茶包與茶香為設計特色。將香水、眼影組合、唇膏、護手霜等設計出像品牌茶飲一樣的設計，還可以聞到熟悉的茶香味。不過全系列只能用抽獎的方式獲得，像玩扭蛋一樣超級刺激。