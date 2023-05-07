《緣份的天空》30周年　美琪賴恩與湯漢斯僅兩分鐘對手戲成就經典

美國女星美琪賴恩（Meg Ryan）八、九十年代因主演過幾部賣座愛情喜劇而成為「荷里活愛情片天后」，不過近年美琪已甚少在銀幕上出現。而美琪電影生涯中主演過多部大受歡迎的經典愛情喜劇《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）以及後來的《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）正是其中兩部。《90男歡女愛》令美琪走紅，而《緣》就撮合她與金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）成為經典銀幕情侶。今年正是《緣》上映30周年的紀念日子，現在回到過去讓大家重溫這部經典之作！

[P2]

[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

與湯漢斯得一場對手戲？

雖然電影公司難得邀請到美琪與湯兩大巨星合作，但因「劇情需要」，到片尾2人才碰上，雖然僅得大約兩分鐘的對手戲，但足以成為經典，成為影史上最浪漫的結局，不過那場戲就為美琪帶來「痛楚」！她曾自爆拍攝那場跑去帝國大廈見湯的角色時，她所穿着的鞋太窄不合身，搞到她冒着痛楚完成整場戲。

[P7]

[P8]

其實《緣》並非美琪與湯首次在銀幕上結緣，1990年他們已在電影《魔島仙蹤》（Joe vs. the Volcano）中合作，後來因《緣》受歡迎，他們再在愛情喜劇《網上情緣》（You've Got Mail）以及美琪自導自演的《伊薩卡電報少年》（Ithaca） 中合作。美琪曾在訪問中大讚這個出色的對手：「佢（湯）好容易相處！佢會聽從別人嘅意見，並為其他人紮根。」

[P9]

[P11]

[P12]

[P13]

美琪因《緣》而爆紅，不過原來當初Annie一角並非意屬美琪！電影公司最初邀請當時《風月俏佳人》（Pretty Woman）當紅炸子雞茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）主演，不過卻被她婉拒。之後多位一線女星包括米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）甚至是狄美摩亞（Demi Moore）都成為電影公司的考慮之列，最終角色由美琪賴恩擔任。而影片更是她產後復出的首作，她誕下兒子Jack之後3個月就復工拍攝《緣》。美琪奠定了愛情片天后形象之後，曾一度刻意改變戲路在戰爭片《生死豪情》（Courage Under Fire）中扮演軍婆，但吃力不討好未能被Fans收貨！

[P10]

原本夫妻檔演出？

在湯漢斯之前，原來電影公司曾考慮過多位男星飾演片中苦情男人的角色，其中包括「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）、「油脂舞王」尊特拉華達、《鐵達尼號》（Titanic）已故男星標柏斯頓（Bill Paxton）等都是考慮之列，就連美琪當時的老公丹尼斯奎特（Dennis Quaid）都被考慮過，但最終還是決定由湯漢斯主演。最終湯因此而獲《金球獎》最佳男主角提名。

[P14]

影片變成經典香港K歌？

由於當年影片在香港大受歡迎，湯寶如亦「憑歌寄意」唱過《緣份的天空(西雅圖的失眠人) 》，並由陳少琪作詞將《緣》電影的劇情放在歌詞內，歌詞首句就是「收音機這刻陪伴我撲進夜裏，沿路細聽你電話中心聲破碎」，正是男女主角初「相識」的情節，《緣份的天空》亦成為湯寶如音樂生涯中其中一首經典Hit歌。