《緣份的天空》30周年　美琪賴恩與湯漢斯僅兩分鐘對手戲成就經典

美國女星美琪賴恩(Meg Ryan)八、九十年代因主演過幾部賣座愛情喜劇而成為「荷里活愛情片天后」,不過近年美琪已甚少在銀幕上出現。而美琪電影生涯中主演過多部大受歡迎的經典愛情喜劇《90男歡女愛》(When Harry Met Sally)以及後來的《緣份的天空》(Sleepless in Seattle)正是其中兩部。《90男歡女愛》令美琪走紅,而《緣》就撮合她與金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)成為經典銀幕情侶。今年正是《緣》上映30周年的紀念日子,現在回到過去讓大家重溫這部經典之作!

與湯漢斯得一場對手戲?

雖然電影公司難得邀請到美琪與湯兩大巨星合作,但因「劇情需要」,到片尾2人才碰上,雖然僅得大約兩分鐘的對手戲,但足以成為經典,成為影史上最浪漫的結局,不過那場戲就為美琪帶來「痛楚」!她曾自爆拍攝那場跑去帝國大廈見湯的角色時,她所穿着的鞋太窄不合身,搞到她冒着痛楚完成整場戲。

其實《緣》並非美琪與湯首次在銀幕上結緣,1990年他們已在電影《魔島仙蹤》(Joe vs. the Volcano)中合作,後來因《緣》受歡迎,他們再在愛情喜劇《網上情緣》(You've Got Mail)以及美琪自導自演的《伊薩卡電報少年》(Ithaca) 中合作。美琪曾在訪問中大讚這個出色的對手:「佢(湯)好容易相處!佢會聽從別人嘅意見,並為其他人紮根。」

美琪因《緣》而爆紅,不過原來當初Annie一角並非意屬美琪!電影公司最初邀請當時《風月俏佳人》(Pretty Woman)當紅炸子雞茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)主演,不過卻被她婉拒。之後多位一線女星包括米雪菲花(Michelle Pfeiffer)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)甚至是狄美摩亞(Demi Moore)都成為電影公司的考慮之列,最終角色由美琪賴恩擔任。而影片更是她產後復出的首作,她誕下兒子Jack之後3個月就復工拍攝《緣》。美琪奠定了愛情片天后形象之後,曾一度刻意改變戲路在戰爭片《生死豪情》(Courage Under Fire)中扮演軍婆,但吃力不討好未能被Fans收貨!

原本夫妻檔演出?

在湯漢斯之前,原來電影公司曾考慮過多位男星飾演片中苦情男人的角色,其中包括「蝙蝠俠」米高基頓(Michael Keaton)、「油脂舞王」尊特拉華達、《鐵達尼號》(Titanic)已故男星標柏斯頓(Bill Paxton)等都是考慮之列,就連美琪當時的老公丹尼斯奎特(Dennis Quaid)都被考慮過,但最終還是決定由湯漢斯主演。最終湯因此而獲《金球獎》最佳男主角提名。

影片變成經典香港K歌?

由於當年影片在香港大受歡迎,湯寶如亦「憑歌寄意」唱過《緣份的天空(西雅圖的失眠人) 》,並由陳少琪作詞將《緣》電影的劇情放在歌詞內,歌詞首句就是「收音機這刻陪伴我撲進夜裏,沿路細聽你電話中心聲破碎」,正是男女主角初「相識」的情節,《緣份的天空》亦成為湯寶如音樂生涯中其中一首經典Hit歌。