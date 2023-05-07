倪晨曦母子檔拍廣告　楊茜堯囡囡初試搭飛機

疫情過後，有不少小朋友終於初嘗坐飛機的感覺，早前藝人楊茜堯與羅子溢帶同囡囡「小珍珠」前往日本旅行，一家三口外遊當然就拍了不少照片及影片留念，媽媽楊茜堯更分享了小珍珠搭飛機的過程，片中囡囡興奮得在登機橋上奔跑，因為這次是小珍珠首次坐飛機，難怪表現得相當開心。

現時有不少家長也會帶他們的寶貝子女到主題樂園Staycation，可以生活在夢幻國度內數天，當然就樂而忘返。日前藝人岑麗香與細仔Julius入住以Baby Shark為主題的樂園酒店房，可見房間內，不論是床單及窗戶也有Baby Shark的圖案，兩母子更守門員上身飛撲落床，看來他們對於今次Staycation也相當滿意。

早前倪晨曦（Elva）和囝囝Virgil兩母子一齊上陣拍攝珠寶廣告，硬照中的Virgil身穿綠色間條恤衫有型有格，是為了配合媽媽的一身綠色造型，有不少網友將重點放在Virgil的外貌，並表示他遺傳了媽媽的顏值。

何雁詩去年為鄭俊弘誕下囝囝鄭讚廷（Asher），兩位廿四孝爸媽不時在社交網分享囝囝的成長過程。早前何雁詩就上載有關兒子的搞笑短片，眼見Asher的樣貌與某個品牌的嘜頭相似程度高達99.9%，並搞笑表示個仔有個雙胞胎兄弟，有網友則表示：「又真係幾似樣！」。