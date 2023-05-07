Keep Fit要買！新派錶機各擅勝場

夏天就到，又是Keep Fit時間，不少人都會佩戴智能手環／手錶，透過監察身體狀態，以了解自身健康及運動效果。最近又有幾款新產品，運動人士不妨留意！

的骰計步

小米手環8採用金屬中框設計，內置1.62吋AMOLED屏幕，亮度600nits，在強光下都睇得清楚。勁的骰的它設有多款腕帶供替換，也可當作吊墜佩戴，廠方甚至同步推出專用配件跑步豆莢，讓主機固定於鞋帶，配合跑步豆模式以監測常規跑步數據。8支援超過150種運動，並對應小米運動App內最的搏擊課程，可借此掌握不同拳擊動作。其他賣點包括5ATM防水、16天長續航、智能亮度調節等。

超長續航

Moto Watch 70錶身以鋅合金打造，全黑43mm方形錶身搭配矽膠錶帶，淨重48g。內置1.69吋Crystal Clear LCD屏幕，預載錶盤多達100款，方便天天換款保持新鮮感。它除提供手機通知等基本功能外，還支援持續心率偵測、睡眠追蹤、體溫監測及7天天氣預報等功能。充電25分鐘就能運作10天，而且支援IP67等級防水防塵，戴埋去游水都得！

無創測糖

DynasynQ是一款葡萄糖監測手錶，大路功能如血壓、血氧、心率、呼吸率、運動、睡眠等數據檢測它全部有齊，不過它特別在結合了App與AI雲端組成健康監測系統，可監測用戶24小時連續葡萄糖指數，毋須「篤手指」，減低創傷與感染。它另具有降壓訓練模式，助用戶增加肺活量及血液中的氧含量 ，還能放鬆心情和情緒，使精神放鬆。