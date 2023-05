蔡嘉欣出道至今負評不斷,不過與拍拖多年嘅圈外男友感情仍然恩愛,昨日(6日)更喺社交網晒出同男朋友食飯慶生嘅甜密靚相:「From my 23 to 29!Oh still you」已為人妻的陳詩欣則留言起哄:「快啲結婚啦!」而未知照片是否受現場燈光或妝扮影響,相中嘅蔡嘉欣突然變晒樣,更有網友更直指:「第一眼以為係黃建東,成個樣變咗第二個人咁!」

而前港姐蔡嘉欣(Kayan)自選港姐時就是非一籮籮,被指「拜金女」嘅佢係早前亦曾拍片自嘲係「拜金KOL」吸金,索性坐實「拜金之名」。而自從入行升呢做節目主持後仲愈做愈富貴,不時騷名牌嘢外,更係2018年24歲時成功上樓,入手屯門一個400多呎的單位。