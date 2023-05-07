婁峻碩@五堅情來港　晒廣東話冧200粉絲

台灣組合五堅情隊員婁峻碩（SHOU）將於周三在港舉行個人演唱會，今日（7日）率先現身商場進行簽唱會，吸引逾2百粉絲到場支持。SHOU在台上大晒廣東話表示：「好開心可以來香港開簽唱會。」主持人調侃他下次可挑戰唱廣東歌時，他再以廣東話說：「最近好忙，冇時間學廣東話。」他透露已有一段時間未有開個人演唱會，故心情緊張，無論體力及背歌詞也是挑戰，要加緊練習，問到為何以香港作為巡迴個唱首站？他說：「因為想選一個最近（台灣）的地方，後來發現跟香港很有淵緣，我4年前的一首歌，歌詞是帶我的家人飛到海外去開演唱會，這首歌的MV放了我跟家人來香港的片段，這次終於帶着家人來香港開演唱會。」他指為個唱準備了特別的東西，香港站將率先欣賞到。

受訪時，SHOU自言沒想到香港有如此多粉絲支持他，令他大受感動，在後台更有想哭的衝動。提到3月時他與五堅情隊員一齊來港開演唱會，而今次就單拖上陣，問到最大分別？他說：「今次音樂會會有由我入行至今推出的歌，上次相對較為偶像，今次就以Hip Hop為主，會跟觀眾更多互動。」講到日前Tyson Yoshi已公開會擔任他的演唱會嘉賓，在台上對嘉賓三緘其口的SHOU聞言說：「多謝他！哈哈！我之前跟他合作了一首歌，今次來他的主場一齊合唱。（他每次做騷都會脫衣騷肌，你會嗎？）我沒有這個打算，在台灣會脫，但香港有Tyson，他太壯了。（你是台灣代表。）我沒辦法，昨日見到他，我問他你是否是又變壯了？他令我很緊張，來港前有去健身。」

SHOU透露昨晚跟Tyson到了酒吧，但由於對方要健身不能喝酒，自己亦要準備個唱也不能喝酒，故兩人只在酒吧喝水，問到Tyson有否帶他四處逛逛？他說：「今次行程蠻滿沒有機會，他有問我今日能不能出去逛一下，但我這兩天行程都很密。我很想出去吃東西，我想吃茶餐廳的多士，但為個唱要戒澱粉質，之前吃海南雞飯也不能吃飯。」他稱除了家人外，女友也有同行，但自己演唱會後隔天在台灣要開工，所以未能逗留：「不過下下星期我會跟五堅情再來港宣布，可以品嘗美食，我之後會經常來港的，因為很喜歡香港。」