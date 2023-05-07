新片脫無可脫票房佳！許光漢將騷肌任務交畀林柏宏回饋觀眾

台灣男神許光漢、林柏宏和王淨今日（7日）現身出席電影《關於我和鬼變成家人的那件事》宣傳，王淨以大露背造型上陣搶Fo，席間眾人大晒廣東話，但發音不準引來連番笑料。

談到該片本地票房不俗，許光漢表示有聽聞，更指目前票房已逾900萬，寄望稍後能累積至1千5百萬至2千萬，問到票房有佳績如是否以騷肌來回饋觀眾？許光漢笑說：「我在電影中已經脫無可脫，所以把任務交給柏宏。」惟柏宏聞言即自嘲騷肌也未必令大家看得很開心，故決定多練廣東話讓大家開心，王淨則坦言不能脫，更把任務推給該戲導演。

對於3人來港後連踩多場謝票會，問到會否覺得很疲累？許光漢表示：「不會，因為看到全院滿座觀眾的真誠回饋跟熱情。（有沒有被『老婆』們熱情舉動嚇倒？）沒有，其實柏宏也有很多『老婆』，王淨也多了很多『王先生』呢！」

而近期活躍社交網的周星馳（星爺）日前留言問柏宏為何不邀請他觀看首映？柏宏對此表示：「我有請電影公司用盡辦法，讓星爺看這部電影，那是我的成就和榮幸。（想跟他合作？）我從小看星爺的作品，有受對方作品影響，所以這是當演員的其中一個夢想。」

至於王淨主演的新劇《人選之人—造浪者》中有露背及床戲，引起網民熱烈討論，對此她說：「最近因為忙於宣傳電影，所以沒有太留意，拍攝時也不尷尬，因為這是做演員的本分（男友曹佑寧有否捧場？）不曉得，因為對方也忙着工作。」