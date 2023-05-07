KIA Niro EV Deluxe　不到40萬的韓系純電之選

輸港的KIA全新第二代Niro EV，提供基本版及多配備天窗和LED頭燈Deluxe版(亦即拍攝車)，兩者皆搭載容量64.8kWh鋰離子電池及前軸電馬達，最大馬力204PS，並擁有460km(WLTP)續航力。（方偉堅攝）

預算在40萬以下的小型純電SUV，市場上選擇有不少，起亞(KIA)的全新第二代Niro EV是其中之一。

輸港的有基本版和Deluxe版，兩版本均車載由一組藏在K平台中央下方、容量64.8kWh的扁平鋰離子電池組及一具150kW前軸電馬達組成的純電動力系統，可輸出最大馬力及扭力分別達204PS和255Nm，並擁有460km(WLTP)的續航表現，日常在香港駕駛夠用有餘。

早前借了多配備天窗和LED頭燈Deluxe版出來作2日1夜的實測，借車時車上電量雖不是100%滿電，但也有88%滿，曾駕駛着於西貢區游走大半天，而且Keep住冷氣長開，到翌日還車時共行駛了110km，電量剩餘63%(即跌了25%，又即耗用了64.8kWh總電量的四分之一)，合計即是用了16.2kWh電行110km，另人驚喜的是跟廠方公布的平均耗電量16.2kWh/100km，還要多行10km，做到此能耗表現，車上的智能制動能量回收系統應記一功。

雖然車長只有4,420mm，但軸距卻來到2,720mm的水平，受惠於此，後排即使坐上3名中等身形的成年男士也不感迫夾。睇番廠方數據，頭部和腿部空間分別有927mm和938mm，肩部空間更達1,407mm。尾箱亦比想像中大，在正常5座布局下容量有475L，若將後排椅背全向前翻平更可換來1,392L的載物空間，跟同級車比較算是大。

操控方面，受惠於採用了第3代K平台，加上高強度熱沖壓鋼比例大幅提升至22%，車架剛性進一步增強。此外，廠方還針對前後結構及轉向齒輪比進行了相應調整，操控靈活性、行車穩定性和乘坐舒適性，都明顯更勝上代。唯一的挑剔位是略嫌A柱設計偏粗，在轉彎時遮住了一定駕駛視線。

規格表

車型：5門5座位電動CUV

鋰離子電池：64.8kWh

馬達：永磁同步電動馬達

最大馬力：204PS@6,000-9,000rpm

最大扭力：255Nm@0-6,000rpm

傳動：單速減速齒輪

0~100km/h：7.8秒

續航距離：460km（WLTP）

驅動：前置馬達、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣；（後）多連桿

制動：（前）通風碟；（後）實心碟

車身體積：4,420×1,825×1,570mm（長×闊×高）