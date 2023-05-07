CHILL CLUB︱MIRROR應援團墟冚　200神徒帶埋大聲公嗌口號

《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今晚（7日）在亞博舉行，好多歌手的粉絲已經齊集場館應援，當然以男團MIRROR的粉絲最勁，大會就開了一個巨型大廳給粉絲放置應援物品，又給粉絲自己影相留念，場面非常墟冚，眾多粉絲群中，Anson Lo（盧瀚霆）的「神徒」，因為神徒晨早到場霸位，超過200人着上粉紅色tee，不停大叫「加油、撐油」，而且他們好有系統，有專人帶了「大聲公」教歌迷點叫口號，Jeremy、Ian等都有不少應援粉絲在場，反而姜濤的「姜糖」表現底調，他們集中在場館外一個地方，他們有秩序地影完相就靜靜散去，而ERROR的保錡一度親民地走到應援粉絲堆中打招呼，引來一陣起哄。

據知因為場館座位有限，原來好多粉絲都沒有今晚頒獎禮門票，不過為支持自己偶像，他們都山長水遠走到場館，在場館外為自己偶像打氣應援。

華納兩位歌手衛蘭及洪嘉豪昨日在「十大中文金曲」頒獎音樂會上，前者打入十大獲「優秀流行歌手」獎，而後者則連中兩元，分別得「最佳進步獎」金獎及「CASH 最佳創作歌手獎」銀獎，可是仍有獎依然齊齊缺席，然而今晚舉行的「CHILL CLUB推介榜年度推介22/23」頒獎禮中，兩人一早到場，更偕同公司的師弟、師妹包括蘇麗珊及陳蕾等列隊出席頒獎禮前的拍照活動，似以行動證明何為「親疏有別」。