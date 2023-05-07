CHILL CLUB︱Ian打頭陣　Anson Lo自摸惹尖叫

今日「CHILL CLUB推介榜年度推介22/23」頒獎禮假亞博舉行，在未公布得獎名單前，先由10首歌手輪流獻唱為頒獎禮揭開序幕，打頭陣為陳卓賢（lan）獻唱候選歌曲《留一天與你喘息》，之後再艾粒、黃妍、陳柏宇、組合per se、泳兒，而「白馬王子」Look的「教主」Anson Lo在6位黑衣的舞者陪伴下，隆重登場又唱又跳《Mr.Stranger》，Anson Lo還有自摸的舞姿，令全場「神徒」尖叫，之後到Yellow!野佬，緊接Dear Jane，壓軸則是Yellow!野佬 crossover Dear Jane，完成表演環節目，頒獎禮正式開始。

主持人表示今年頒獎禮一改「十大歌曲」形式頒獎，首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，分別設立三大項目，包括歌曲獎、個人獎及幕後獎，共發16個獎項。

P1X3L好想搞騷

今晚有出席頒奬禮的組合P1X3L，成員Phoebus日前投訴環球唱片取消他們暑假演唱會，又主動透露與環球快約滿，他說：「開到騷先傾續約。」疑對環球唱片相當不滿，但今晚Phoebus推翻晒他所講的說話，他說：「尋日嘅嘢都未傾，我驚尋晚講完誤會咗，將開騷牽連到合約問題。」拍檔George和Marco異口齊聲說：「冇咁嘅事，開騷同合約完全唔關事。」George說：「我哋邊有咁大牌。」而Phoebus就解釋P1X3L一直好想搞騷而已，問到他們的唱片合約，他們以秘密為由拒透露：「唔係短期內。」

他們可有被公司照肺？George即賣口乖說：「環球好大方嘅，唔會鬧我哋，冇照肺，只係我哋講咗好多次想開騷，年年都有講，暑假嗰騷取消咗，希望快啲搵個時間開番。」P1X3L是「造星」出身，他們同樣是MarkerVille旗下藝人，他們更突然指MarkerVille好好，一直有幫手搵場地，但相信最快要下年，他們說：「希望年尾有期執死雞，人哋唔用可以畀我哋。」問到環球有沒有幫手？他們說：「環球主要係搵贊助。（兩間公司合作先搞唔成？）取消有好多原因。」再追問Phoebus昨晚是否好嬲？他說：「未去到好嬲，心情有啲無奈多啲，因為我哋係《造星II》出身，出道已經3年。（造星V都快出嚟，有壓力？）唔關事。」談到George曾在社交網上載與環球唱片Logo相似的地球相，並寫上粗口，疑對唱片公司不滿，他也否認說：「唔關事，張相主要講地球環保問題。」

頒獎禮先頒發「歌曲獎」獎項，第一個獎由馮允謙憑《報復式浪漫》獲「年度節奏藍調歌曲獎」，而《永順街39號》Anson Lo則由《永順街39號》摘下，他分享得獎感受時表示：「呢首歌係慢歌，亦係我最鍾意嘅慢歌，對慢歌有一番熱誠。」未頒發「年度搖滾歌曲獎」及「年度另類歌曲獎」前，由Gareth.T、洪嘉豪、吳林峰、陳健安以唱作歌手身份演出 ，以靚歌緩和緊張氣氛。

第三個獎項「年度搖滾歌曲獎」由Dear Jane的《到底發生過什麼事》摘下，主音Tim表示：「多謝投票過嘅朋友，我個仔女都識唱呢首歌，今時今日大家都可能有啲三歲，呢隻歌陪伴到大家，多謝。」現場大會向現場粉絲呼籲不准拍照，但Anson Lo出場時，有不少「神徒」忍不住偷雞舉機，保安即出現作出「嚴禁拍照」的溫馨提示。