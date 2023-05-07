﻿【美女饕廚】美女Chef Sam私房菜篇

今次為介紹一家位於古洞村農場的私房菜，主廚為美女Sam Lui。有幸得好友邀請，在這次晚宴，能邊吃邊欣賞Sam的炒功。經過大火爆炒，炒出美味佳餚，香氣撲鼻！看得出她熱愛並醉心於烹飪，自信地把每道菜的火候掌控至恰如其分。

第一道菜是傳統川菜麻婆豆腐，豆腐口感順滑綿軟，用上新豬肉、蒜苗配以豆瓣醬、醬油和乾紅辣椒和花椒一起炒，吃到口裏的時候，麻而不會太辣，油條炸得酥脆沾上濃厚的醬汁，非常惹味。

第二道菜是黃金蝦配四季豆，上桌已傳來鹹蛋黃香味，外層香脆薄透起沙，蝦肉爽口彈牙，大家都吃得津津有味。

第三道菜是小炒王；蝦乾、韭菜花、魷魚和腰果，炒至乾爽冇油，韭菜花嫩身無渣，腰果酥脆，口感豐富，鑊氣十足。

第四道菜是金不換炒花膠，花膠掛上濃郁的醬汁，軟糯可口，入味並膠質豐富，加上金不換的獨特香味，層次豐富，惹味不膩。

第五道菜是潮式煎蠔烙，是我打冷必吃的菜式之一，用半煎炸方式炮製，脆邊帶蛋香，蠔肉肥美鮮甜。

最後是潮式甜品反沙芋，是工夫菜式，Chef耐心地煮，糖衣完美地粘上，香脆可口，芋頭非常粉香細膩，帶微微葱香，風味十足。

饕廚貼士：家做反沙芋

芋頭去皮切成手指大小的長度和厚度，放入一鍋熱豬油，用中火炸至芋頭熟透。準備另一個鍋，加入糖和水煮沸成糖漿，放入剛炸好的芋頭炒，均勻地沾上糖漿後關火，耐心地不斷反覆炒至糖沙衣即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）