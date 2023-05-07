沈震軒行山健身好處多　艾妮洪助昇增進感情

沈震軒（Sammy）、艾妮（Elly）、洪助昇（Aiden）與英皇老闆楊受成太太陸小曼今（7日）於元朗大欖郊野公園為善寧會「登山善行 2023」主持起步禮。一向有健身習慣的Sammy其實也是行山愛好者：「行山係一種相對溫和嘅帶氧運動，郊區空氣質素又好，對健身訓練效益好大。自己多數喺屋企運動，難得有個機會俾自己更融入大自然，同時又能夠為有需要嘅人出一份力，意義重大。公司每年都有支持呢個活動，希望可以令更多人關注晚期病人及 佢哋嘅家屬同樣需要支援。」

Elly讀書時期參與多項體育運動，笑言自己也是「掹車邊」山系女生，重視健康：「我自己鍾意揀初級至中級難度嘅行山徑做呼吸訓練，除咗想健康啲，都想自己唱歌夠長氣。」

首次參與英皇慈善基金贊助活動的Aiden表示：「好耐都無去過咁熱鬧嘅實體慈善比賽項目啦！好開心可以同所有參加者見證呢一個新里程。之前同師姐泳兒及師兄弟拍節目時都有行過山，一大班人沿路欣賞風景、傾吓偈，大家朝著同一個終點進發，大家親近咗又可以鍛煉到耐力，希望今日參加既同事都能夠盡情享受到『行』善既樂趣！」