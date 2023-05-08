CHILL CLUB頒獎禮自己友玩晒！姜濤突襲勁舞　AL獨擸流行歌曲獎

今年ViuTV特意舉辦非一般樂壇頒獎禮，獎項分為16個項目，當中歌曲獎僅佔4個，玩法另類，不變的是全晚焦點依然落在男團MIRROR身上，當中人氣王Anson Lo（AL）撼贏姜濤、Edan等一眾「鏡仔」捧走「流行歌曲獎」及「年度男歌手」金獎，而多個大獎亦由ViuTV「自己友」囊括。

《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》昨晚假亞洲國際博覽館舉行，逾百歌手盛裝出席，大會今年一改「十大歌曲」頒獎形式，首度以音樂風格劃分歌曲獎，16個獎項以歌曲獎、個人獎及幕後獎3個項目區分，當中歌曲與個人獎全由一人一票形式選出，並增設「Genre（音樂風格）of The Year」大獎。

全晚僅頒發4個歌曲獎，分別是Anson Lo 的《永順街39號》奪「年度流行歌曲獎」、樂隊Dear Jane（DJ）的《到底發生過什麼事》奪「年度搖滾歌曲獎」、馮允謙的《報復式浪漫》獲頒「年度節奏藍調歌曲獎」，而張天賦的《小心地滑》同時擸走「年度另類歌曲獎」及「Genre of The Year」大獎，Anson Lo領獎時說：「呢首歌係慢歌，亦係我最鍾意嘅慢歌，對慢歌有一番熱誠。」而DJ主音Tim說：「多謝投過票嘅朋友，今時今日大家都可能有啲心碎，呢隻歌陪伴到大家，多謝。」

COLLAR捧金獎唔齊人

頒獎禮十足大型音樂會，由ViuTV一手打造的男團MIRROR在自家頒獎禮當然是焦點所在，隊中「人氣王」Anson Lo與姜濤競爭最激烈。在表演環節中，Anson Lo化身「白馬王子」在6位舞者陪伴下隆重登場又唱又跳《Mr.Stranger》，還有自摸動作，令全場「神徒」尖叫！至於千呼萬喚的姜濤及至中場才現身，全黑上陣演繹《一號種籽》，又偕台灣歌手黃宣Jam歌，狀態回勇冇雙下巴。

另一「鏡仔」Jeremy大熱捧走「年度新人男歌手」金獎，他說：「多謝MIRROR、ERROR、Fans、屋企人同埋音樂團隊。」另一「親生仔」ERROR成員保錡則獲銀獎，情緒激動，他多謝公司高層：「係你哋冇放棄我，令我成為自律嘅人，多謝ERROR，我哋嘅音樂夢好難行，呢個獎唔係我自己攞，有夢想就繼續支持。」銅獎得主是組合P1X3L成員吳啟洋，但女主持比他更興奮，非常搞笑！

「年度新人女歌手」金獎同樣是ViuTV旗下女團COLLAR所得， 可惜獨欠So Ching，有網民奇怪女團COLLAR為何被撥入「新人女歌手」，似乎對其他女歌手不公，但隊長阿Gao多謝投神聖一票的支持者：「過去呢一年好感恩有大家陪住我哋，多謝我哋屋企人同埋一直支持我哋嘅Fans，我哋會繼續努力。」而銀、銅得主分別是雲浩影及kayan9896。