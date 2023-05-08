【是日通勝】

農曆三月十九

癸卯年 丁巳月 丙寅日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：會友、交易、出行

忌：祭祀、修倉、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、23、30

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：人緣佳非必然，要找機會報答對你好的人。

金牛座：笑多一點有利運勢，凡事應向好的方面想。

雙子座：遇上低潮勿氣餒，可視它為人生一場考驗。

巨蟹座：財運好到極，投資可嘗到甜頭，生活無憂。

獅子座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

處女座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

天秤座：財運不錯，但要保持低調，以免招人妒忌。

天蠍座：具備親和力，別人願意親近，運勢好起來。

人馬座：霉運纏身，但只要沒做過虧心事就不用怯！

山羊座：獲好運氣加持，理財有道，易藉投資獲利。

水瓶座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙魚座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）猴 精神差

鼠：事業運旺盛，容易找到進步的突破口。

牛：有伴侶者勿只顧工作，以防感情生變。

虎：工作上有機會表現自己，易獲滿足感。

兔：情緒易失控，是時候向好友尋求協助。

龍：意外頻生，判斷力弱，謀事要有耐性。

蛇：財運不穩，受小人干擾，有破財風險。

馬：懂得與拍檔互相配合，工作得心應手。

羊：壓力可化為動力，不輕言認輸最緊要。

猴：是日沖煞，精神不振，對工作極不利。

雞：默默耕耘有着數，不要刻意表現自己。

狗：工作易得到貴人指點，表現突飛猛進。

豬：易得到意外之財，適合做些投資項目。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

花有清香月有陰

「春宵一刻值千金，花有清香月有陰。」出自蘇軾的名句，意思指春天的夜晚，縱使是短暫的一刻也抵得上千金，這個時候的花朵清新芳香，月光投射出朦朧的陰影。

今次到西安工作，順便四處看看，到了一條回民街，那裏有充滿陝西特色的美食和土產售賣，當中有一間賣茶店，專賣一種茶，名為「陝西官茶」，那是甚麼茶葉？原來配料是雲南黑毛茶，馬上勾起我的感覺，對五行缺水的人有幫助，黑色的東西可以補腎。其實每樣東西都含有五行元素，我們改運也要利用日常生活物質去增添。

秦漢時代的中醫巨著《神農本草經》記載：「神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之。」唐代醫藥大家《本草拾遺》則稱「茶為萬病之藥。」「茶」字，草木中間見人性，五行由木、火、土、金、水，也代表春夏秋冬。當然按每地方出產的茶，可應對不同五行，如江西修水縣出產的「寧紅茶」對心臟食療有一定幫助。

「茶」在我們五行互補，人類的草木之靈，便是具有人性的茶，才有日中毒72次（寓意百次）得茶解之一說，以至後來出現「百病之藥」的論述。