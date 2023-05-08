COLLAR奪金7缺1　So Ching缺席真相曝光

組合COLLAR在《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》獲「年度新人女歌手」金獎及「年度組合」銅獎兩個獎項，不過昨晚卻7缺1，成員So Ching 患感冒不適缺席，Ivy表示剛病好，她們直言最近因為聚會多又要拍劇，休息不足所致，故去人多地方最好都要佩戴口罩。對網民擔心COLLAR日後會否變7個，Gao表示只是近日多人病倒，生病控制不到，芯駖亦稱鄭欣宜也病倒沒有出席，希望大家要多注意身體健康。

對COLLAR一舉奪金，Gao表示感謝支持，去年在台下做觀眾，估不到今年可以上台玩。問到日後會否冇目標？Gao：「唔會，目標來自生活，我哋要進步，例如要Fit啲，唔好食咁肥。（過去一年路行得不易？）大家都唔易，有高高低低才有好回憶。」芯駖覺得心態要正面，人總有起伏，大家一齊努力。

至於歌手洪嘉豪前晚「有獎攞」，卻缺席港台頒獎禮，但昨晚現身撐ViuTV頒獎禮卻食白果，相當諷刺！他解釋前晚「失場」原因謂：「前晚我出席慈善活動，時間上真係夾唔到，唯有希望將來有機會出席到啦。」對於昨晚未能獲獎，嘉豪表示：「畀心機囉，做音樂就係咁，會繼續努力。其實我反而對自己嘅表演失誤而唔開心，有網民推測係音響問題，但我就認為絕對唔關音響事，係我發台瘟，真係對唔住同我一齊表演嘅拍檔，同埋邀請我參加嘅工作人員。」