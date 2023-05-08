母親節不如帶媽媽去打卡留念，各種風格都有得揀。（互聯網）

又來到一星期之初的Blue Monday，不想沉溺在憂鬱的情緒之中，不如安排定今個周末要帶媽媽去邊度慶祝母親節啦。繼小記話其中一個選擇可以是帶她到靚靚的打卡點打卡，留下倩影和合照，將幸福時刻定格。

【萬壽菊波波花田】

春去夏來，捉住花季的尾巴，與鮮艷的花田合照吧。MOKO新世紀廣場在「MOKO GARDEN @L3」的戶外休憩空間打造了一片橘黃萬壽菊波波花田，獨特的球狀花形，加上金黃色及橘色兩種花色的萬壽菊，一大片極度吸睛。與此同時L1樓層的走廊亦遍布粉橙色的盛花木系裝置，猶如城市中的綠洲。驚喜仲未完，場內於母親節當日，為大家準備了康乃馨花束及夢幻汽球打卡位，超貼心。另外，如果大家想為母親節禮物「加碼」的話，商場還聯同全場知名品牌推出逾萬件低至1折精選商品，種類豐富，消費完還可以參加「MOKO Hi-5大抽獎」或換領「母親節暖心電影套票」，一舉多得。

【巨型桃紅心心】

想將對媽咪的心意「具體化」？不如到MCPOne於母親節期間打造的「巨型無限鏡心心」裝置啦，鮮艷奪目的桃紅色加上亮麗燈效，甜蜜「滿瀉」。場內還有多個向媽媽表達愛意的霓虹燈牌，方便怕羞的人向媽媽示愛，留下溫馨時刻。在打卡之餘，場內設有《Chill級媽媽感謝祭》（至5月14日），提供折扣人氣商品及美食。另外即日至5月21日，逢星期六、日及公眾假期，消費滿指定金額還可以參加《MA雀耍樂大挑戰》及《母親節限定-創意環保工作坊》，節目超豐富。

【香港之最壁畫】

打卡又怎只局限於商場內，香港的街頭藝術同樣非常值得大家發掘，比如畫下世界最大3D立體地畫的香港藝術家及室內設計師姚俊傑（Joe Yiu）最近創下的兩個香港紀錄，包括全港最闊壁畫 ─ 200 米闊的火炭明渠壁畫及全港最大，於皇后山的3D壁畫。前者把動物與建築物融合，藉此訴說生態資源與人類的和諧共處關係。後者述說當年當地的軍營外貌，混合一些 60年前從軍營拆卸下來的文物，幾可亂真。

大相（21/22-27）.母親節不如帶媽媽去打卡留念，各種風格都有得揀。（互聯網）

31.全新橘黃萬壽菊波波花田，日間活力無限，夜間浪漫非凡，觀感療愈。（互聯網）

32.L1走廊遍布粉橙色的盛花木系裝置，為商場加添大自然風光。（互聯網）

33.於母親節當日，顧客完成指定步驟即可換領康乃馨花束。（互聯網）

34.逾萬件低至1折精選商品包括袋、鞋、衫、飾品、護膚品、香水、蟲草、美顏儀等等，消費後更可參加設有「Chill級大獎」及「即抽獎賞」的抽獎。（互聯網）

41.中庭布置以桃紅色作主調，「巨型無限鏡心心」裝置配上亮麗燈效，大寫的甜蜜。（互聯網）

42.現場還有多個向媽媽表達愛意的霓虹燈牌。（互聯網）

43.消費滿指定金額可參加麻雀併砌遊戲，成功完成可獲韓國護膚小禮品。（互聯網）

51. 200米闊的火炭明渠壁畫以白桂木、樬木、中國水龍、綠翅金鳩、夜鷺、大白鷺等火炭區「常客」，融合壁畫中的水流、火炭代表性建築物，訴說生態資源與人類的和諧共處關係。（互聯網）

52.藝術家透過 3D 巨型壁畫，還原回歸前軍營生活場景。（互聯網）