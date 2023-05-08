MIRROR成大贏家攞獎似做節　姜濤示愛AL肉麻回禮

由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》一如所料，男團MIRROR成全晚大贏家，組合連個人共擇下7個獎項，「年度男歌手」金銀銅全落入MIRROR隊友Anson Lo、姜濤和Ian身上，滴水不漏別人。

受訪時只有11子，獨欠Anson Kong，原來昨晚他們首次在台上演繹《Rumours》時，AK不慎大拗柴，跳完一拐一拐下台，完騷後立即回家休息。隊長Lokman表示首次跳唱這首歌也感到緊張和壓力，心卜卜跳。Jer也擔心自己跳不出型格，幸有隊友帶著，Ian就講笑自己也是學Jer，讚對方跳得好。早前Jer和Jeremy為日本音樂平台THE FIRST TAKE拍攝一鏡到底唱歌片，問到相比哪一次較緊張？Jer認為同樣緊張，不過平時有11個兄弟在身邊，Edan就取笑Jer當Jeremy透明，Jer即向Jeremy示愛氹番。

提到MIRROR冧莊「年度組合」金獎，Lokman表示在公司攞獎特別開心及溫馨，獎項是其次，覺得似做節。過去一年有好深感，表示會繼續學習新事物，及用不同方法去面對問題，努力向前行。問到前晚缺席《十大中文金曲》頒獎禮，他稱有關方面有聯絡邀請他們，直言想去，但最後夾不到時間：「要誠意嘛！唔想只有幾個隊員出席，要去就全隊去，搵次開心一齊去。」

向來少說話的姜濤，突然在台上給11位成員發表「愛的宣言」，姜濤說：「都係一些心底話，平時私底下唔會無啦啦講，今次想借機會同每一位講多謝。」提到姜濤只跟Anson Lo講I love you，隊友代為解釋，you是指大家的意思。姜濤續稱大家明白就得。問到聽到姜濤感言有否被嚇親？Lokman笑言替製作組緊張多點，提示超時的動作，由細圈變大圈：「但真係被感動，佢冇準備下，情感攻擊人哋，大家都嚇一跳，佢平時唔講嘢，一嚟咁重份量，我都要消化一吓。」問到誰人受感動眼濕濕時，Edan笑言：「我喊曬！」

Anson Lo冧莊「年度男歌手」金獎，心情複雜，又被姜濤說話打動變得好激動，覺得MIRROR出道第5年，近日遇到不少挫折，除了拍攝《12怪盜》外，平時都是分開工作，好像相隔好耐沒有一齊12人公開表演，故十分感動。他又稱太忙無時間陪父母食飯，父母的理解反而令他很愧疚及對不起，想將獎送給父母及每一位投票的神徒，知道大家都很錫他。

對姜濤向他示愛講「I love you」，Anson Lo笑言覺得很肉麻：「好少聽到人表白或表露心聲，壓軸講我時，有種抽獎嘅感覺，But I love you back，Ｍan！」Anson Lo說回想起《調教你MIRROR》時，與姜濤攬住喊到黐線：「我記得我喺佢耳邊講，我哋經歷好多嘢，要一齊加油啦！這5年大家的辛酸，好少在社交網寫出來，要多謝你。」姜濤公開愛的宣言，是否被兩派粉絲惡鬥所觸發，藉此澄清與Anson Lo沒有不和？姜濤表示：「外界對MIRROR一直有很多謠言，就當今日是打歌，全部都是Rumours。」Anson Lo希望大家不要被網上的風向誤導，以為12子經常鬧交，其實意見不合一定有，但經常會溝通傾偈，故不用過份憂慮。

Ian表示第二次奪男歌手銅獎，會繼續努力，問是否想挑戰Anson Lo和姜濤？他稱冇想過要挑戰其他人，由細到大挑戰只有自己：「以前做運動員同自己講要贏昨日既自己，好勝只對自己，要一日比一日進步。」奪男新人金獎的Jeremy，今年對他來說是很有意義的一年，獲得肯定，往後會做更多好的作品。