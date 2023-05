《MTV電影與電視頒獎禮》受荷里活編劇罷工影響,臨時改為預錄頒獎,其中恐怖片《奪命狂呼6》(Scream VI)奪得最佳電影,鬼面殺手現身短片捧走金爆谷獎座,該片卻妮高絲(Courteney Cox)與鬼面殺手決戰一幕亦奪得最佳打鬥。喪屍電視劇《最後生還者》(The Last of Us)奪得最佳電視劇、男主角Pedro Pascal奪得最佳英雄、他與女主角Bella Ramsey亦奪得最佳拍檔,Pedro拍片捧住3個金爆谷獎座,笑言會將獎座帶到床上。

另外,湯告魯斯(Tom Cruise)憑《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)奪得最佳電影演出、Jenna Ortega憑《星期三》(Wednesday)奪得最佳電視劇演出、「紅女巫」Elizabeth Olsen憑《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)奪得最佳奸角。