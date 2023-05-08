姚焯菲拆解新歌密碼　自爆大膽試新嘢全因一個男人

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）雖然已飛返新西蘭繼續升學，不過其新歌《小出走》仍然在熱播中。早前她接受網上節目主持艾力訪問，親自拆解MV密碼。在MV中，Chantel大施畫功，畫了多個火柴人，令粉絲「小菲象」相當好奇，她就表示畫中人真有其人：「導演叫我隨便畫啲嘢，咁我就諗起我嘅圑隊，我就畫我哋嘅拍攝圑隊，仲有Sherman（聲夢學員潘靜文）、Aska（張馳豪）、Carmen姐姐，佢哋嘅經理人，同埋化妝、整頭嘅Hugo、Wasabi姐姐，我哋拍攝嘅AAM小編Eric。」至於MV亦出現「男主角」，但竟然不是專程飛抵新西蘭探望她的Aska，而是另一位「四眼男」，她說：「就係我哋嘅AAM小編Eric，有個男人戴眼鏡嘅，出現咗一秒。」

她又說今次以全新曲風演繹新歌，而作出大膽嘗試亦因一個男人，對方就是其音樂監製T-Ma：「因為過去啲歌嘅曲風比較優雅同正經，比較認真去講一啲嘢，但今次呢首歌就比較無憂無慮，T-Ma知道我自己嘅風格，同埋我擅長啲乜嘢，佢就畀咗呢個曲風我，我自己又唱得好舒服，我都覺得呢個係突破囉，係一種比較無憂無慮同懶洋洋嘅唱腔。」