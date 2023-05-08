略花心思　和女王嘗精緻中日菜

大部分母親的口味都偏向中式，若然和家中長輩慶祝，中菜自然是首選。若然母親是日本控的話，精緻高質的日本菜同樣受她們青睞，今個母親節，即帶她們品嘗城中高質的中日母親節主題大餐喇，做個孝順仔女喇！

高質中菜

細味人氣烤鴨

如果媽咪是烤鴨迷，巴絲打不妨趁母親節帶媽咪細味人氣烤鴨，來自北京、在中國擁有逾40間分店的烤鴨名店羲和雅苑，除了「爆炸糖」北京烤鴨外，最近推出多款新菜式，當中推介的「鮮黑松露烤鴨」更是糅合中西食材、配搭新穎的3吃菜餚。用上約40天大、肉質細嫩又脂肪比例恰到好處的填鴨製作，處理後風乾3天再經兩次烤製，將油脂逼出及令鴨皮呈蜂巢效果，將皮起鴨胸皮、拆出鴨胸肉及鴨腿肉，分別配黑松露多士、沾醬及旋轉八寶盒來享用，美味得來又夠驚喜！此外，還有羲和田園沙律、三色皮蛋、濃湯酸菜魚、濃湯花膠雞煲、彩虹湯圓配薑茶、意大利黑醋蓮藕餅及鮑魚拼獅子頭伊麵等新菜式。想豐富一點，大可以點選新推出的家庭套餐，有冰鎮磯煮鮑魚、黃扒魚肚、四川水煮魚、濃湯雞煲翅、海鮮毛血旺等，一家大小同媽咪擦餐勁！

招牌小菜VS點心

每位有經驗的中菜師傅，總有幾道招牌菜，荃灣西如心酒店的「如」中菜廳早前經全新裝潢和迎來新中菜行政總廚葉振文師傅，菜式和環境都令人耳目一新。由現時至5月14日，餐廳於午餐及晚餐時段推出2款8道菜母親節套餐，當中不乏多款師傅的招牌菜，母親節頌恩套餐有金陵脆皮乳豬、脆釀焗鮮蟹蓋、原隻6頭鮑魚和鵝掌及脆皮炸子雞等。母親節慈愛套餐則有紅燒花膠海皇羹、金沙軟殼蝦、原隻8頭鮑魚扣金餞和醬汁皇浸油雞等，各有特色。若然母親喜歡食點心，Sky Lounge於5月13日至14日推出任食點心午餐和中式小菜自助晚餐，前者有超過20款點心供應，每位顧客還可獲贈瑤柱灌湯餃1客。後者則有老火湯、各式精選小菜、飯麵和甜品，如蜜汁叉燒皇、脆果青瓜炒蝦仁、清蒸大海斑等，每位顧客可獲贈蟲草花螺頭燉雞湯1客。

歡樂共聚

每次返屋企，阿媽總會叫你飲多兩碗湯，其實她們也需要多點湯水和糖水滋潤一下。灣仔「中庭」於5月5日至14日推出頌親宴和感恩宴2款6位及12位用的母親節精選套餐，最適合大家庭享用。師傅選用花膠、松茸和螺頭等食材入饌，打造出各款菜式及湯水，頭盤有黑松露腐皮卷和蜜汁叉燒，湯水有高湯海皇燴花膠羹或松茸淮山杞子燉螺頭，其他有柚子蜜脆蝦球、蠔皇六頭鮑魚扣柚皮、鮑汁玉掌扣金錢和炸子雞等菜式，吃過飯後，再來一口滋潤的桃膠桂圓茶和敬母蟠桃，最是滿足。

共襄善舉

和媽咪用餐時，如果可以順道做善事，更感安慰。美味廚於5月8日至21日推出特別的慈善活動，客人如惠顧玫瑰普洱茶熏雞，又或品嘗火鍋時點選日本宮崎A5西冷，餐廳會在扣除成本後，將這2道菜的款項捐給指定慈善機構，幫助處於社會弱勢位的女孩和小童。同時間，這段時間惠顧餐廳的媽媽，可獲指定梅酒1杯，既可歎美食又可幫到人，相信媽媽必大力支持。

奢華佛跳牆

雖然子女都會經常請媽咪食飯，但在5月的主題節日，不妨食豪啲啲。香港麗思卡爾頓酒店多間廳都推出不同主題的菜單，二星米芝蓮中菜廳天龍軒於現時至6月6日推出5道菜紅燒佛跳牆餐單，客人先品嘗大紅乳豬片和玫瑰豉油雞，之後就是主菜紅燒佛跳牆，內有油泡白螺花、玉環瑤柱甫、紅燒花膠、蝦子燴海參、30頭南非鮑魚及極級燜金蠔，配搭奢華又分量十足。緊接還有軟糯星斑魚蓉糯米飯，甜品以海底椰鮮奶布甸、香草綠豆蓉蒸丸子、酥皮焗蛋撻作結，令人回味無窮。在母親節當日，餐廳還會為母親送上心意卡和1朵鮮花，聊表心意。

新派配搭

中菜配搭變化多端，創意新派美食可帶來新鮮感。香港W酒店星宴中菜廳於5月13至14日推出母親節午市套餐，點心花園內有金箔鮮蝦餃、鮮蟹肉金魚餃和黑蒜純素肉鮮菌餃，之後有炭燒西班牙黑豚肉叉燒、威士忌豉油雞、天仔蘭花響螺燉水鴨湯、無錫汁波士頓龍蝦伴百花龍蝦鉗、鮑魚荷葉飯和桃膠薑汁雙皮奶 。5月8日至14日就有6道菜母親節晚市套餐，前菜拼盤包括脆藕香忙乳豬件、羅勒豉汁芝士焗帶子和荔枝柴炭燒雞，瑤柱蜜瓜燉花膠湯養顏又養生，主菜有芙蓉蒸龍蝦球配黑魚子醬、酥炸釀鮮蟹蓋與窩燒竹絲雞炒飯，最後以燕窩杏汁凍豆腐作結，每一道菜都有驚喜。

精緻日菜

熱鬧居酒屋和食

除了中菜，精緻日本菜也是相當有人氣。飲食集團1957 & CO旗下多間餐廳，於母親節都有推出特定套餐，高級日式鐵板燒和壽司廚師發辦的赤の匠，於母親節當晚呈獻新推的8道菜「和食晚市套餐」 ，除有前菜、刺身外，還有海鮮雞肉茶壼湯、琵琶蝦煮物伴生紫菜汁、毛蟹肉凍伴日本野菜，鄉土料理朴葉味噌燒A5飛驒牛、爽口彈牙鮑魚炸物和鮮香的姬小鯛海膽釜飯。權八居酒屋則推出母親節料理長精選盛宴，8道菜包括宮崎和牛伴魚子醬、矜貴的磯煮鮑魚伴北海道海膽及三文魚子、惹味香口的天婦羅、嫩滑的海鮮茶碗蒸及綠茶蕨餅伴十勝紅豆最中餅。 邊吃邊喝投入居酒屋的熱鬧氣氛，最是好玩愉快。

懷石料理

本地偏布供應廚師發辦的餐廳，其實日本還有很多高級菜式，千禧新世界香港酒店嵯峨野於5月14日推出7道菜母親節懷石晚膳套餐，先以番茄豆腐伴海膽、鯛魚日式蒸蛋開啟味蕾，然後有精選刺身、網燒黑毛和牛，以及大蝦、鮎魚及雜菜天婦羅等，讓大家感受傳統日式風味。

親民之選

吃日式廚師發辦動輒過千，坊間其實亦有親民之選。銅鑼灣鮨穴於5月13日至14日推出母親節套餐，前菜有松葉蟹膏冷豆腐、5款時令刺身、香口的甘鯛松笠揚、鮮甜的魚野菌湯，主菜有鐵板佐賀和牛及4款時令壽司，每人只約HK$800，算是性價比高之選。