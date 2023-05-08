疑被控制！金素妍爆開暖爐要問准老公李尚禹

韓國女星金素妍本月3日亮相「國民MC」劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，她在節目上談到結婚6年的演員老公李尚禹，期間講到在家開暖爐也要獲得對方批准，即令粉絲擔心她遭老公控制。

金素妍指李尚禹平時習慣早起，經常清晨5點就起床，更迫她一齊起身食早餐，當劉在石問：「你沒試過說想睡多一會嗎？」金素妍即面露甜笑說：「可以一齊食早餐，我也開心，哥哥（李尚禹）也開心。」

她指李尚禹經常不肯開暖爐：「他說要在外面不怕凍，就要先維持適當的室內溫度，我一向好怕凍，到了9月尾至10月左右便想開暖爐，他便會說不行，11月2日是我的生日，他便提議在那天開暖爐，去年我生日那天一睜開眼就打開暖爐，年紀大了，本來覺得生日沒有甚麼意思，但去年的生日我真的好期待。」

節目播出後，不少網民都擔心金素妍是被老公操控，大批粉絲在李尚禹的社交網留言，希望他顧及金素妍的健康：「請你讓她開暖爐，你自己不開就夠了，為甚麼要阻止其他人開？」、「女人的身體跟男人不同，太冷會經常生病」。

而金素妍其後就透過社交網發文為老公護航：「比誰都更照顧我健康的尚禹，他是為了我的健康，希望我不要用很早便開暖爐的方法，而是通過適當的運動來提升免疫力。」她又指多得對方，現在能夠過得更健康，又指老公很怕熱，但每年秋天和冬天都要對方陪她捱熱，因此感到很抱歉，希望大家不要誤會：「可能是我的表達能力不夠好，去年我的生日真是很有趣的回憶，多謝大家關心。」