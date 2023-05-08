【日本法例】失錢尋回有5%報酬？拾遺不報要坐監

大家去日本，經常也說「跌嘢」不擔心，因為日本人修養好，大都路不拾遺，所以即使跌了錢，只要報失便一定可找回來。但事實又是否如此？最近日本有新聞，有人在大阪街頭拾獲內有現金43萬日圓（約2.5萬港幣）的錢包，他交給警察並送回失主，但失主不但沒道謝，事後更拒絕接聽電話，拾獲者一怒之下告上法庭，最終雖可和解，但失主就要報酬拾獲者8.6萬日圓（約5千港幣）。

由此可見，日本人路不拾遺，並非全因人品好，其實也因為有以下原因：

（1）拾遺不報．觸犯法例

首先，按日本刑法第254條規定，拾獲失物者如7天內沒交還失主或警察，便會觸犯非法佔有罪，有機會被判處1年有期徒刑或罰款10萬日圓（約5.7千港幣）。2019年時就曾有山手線清潔員工，在工作時拾獲內藏280萬日圓（約16萬港幣）現金的皮包並據為己有，結果遭監控電視拍下而被捕，可見並非日本人都不貪心，只是法例刑責明確而已。

（2）規定報酬．5至20%

依據日本遺失物法第28條規定，拾獲失物者如成功交回失主，他可獲得相當於遺失物價值5至20%的「感謝費」，並由失主支付。但如拾獲者想獲得20%報酬，而失主卻只願付5%，那該怎辦？由於法律強制是至少5%，故5%以外的報酬就是義務，失主不願意也沒奈何。

（3）沒人認領．歸拾獲者

香港跟日本法例最大不同，是失物如沒人認領，香港做法是充公，但日本失物在警察登記3個月後，如也沒人認領，最終可歸拾獲者，是完全合法。日本1980年時，就曾有大貨車司機，路上檢到內有現金1億日圓（約570萬港幣）的袋子，結果他送交警署，但3個月也找不到失主，最終錢都歸給司機，讓他頓成小富翁，好人結果真有好報。

【小提醒】酒店遺失．郵寄送回

基於日本失物法例，有明確賞罰制度，加上公民教育質素高，在日本遺失東西，失而復得機會確實很高，故此在日本若跌東西務必盡快報失；但也請記得，在尋回失物後應該給予拾獲者適量報酬，至少也要衷心道謝。如在酒店遺失，只要尋回失物，酒店很大機會可郵寄海外送回給你，能失而復得，郵費物有所值。