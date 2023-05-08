鄭國江52周年紀念騷　露雲娜預告唱《戀愛預告》

歌手露雲娜，區瑞強及麥潔文為著名填詞人鄭國江，於5月25至28日舉行的52周年紀念演唱會綵排，4場演唱會多達18位歌手包括譚詠麟，林子祥，陳潔靈，譚嘉儀等輪流獻唱鄭國江的作品。

露雲娜多謝恩師當年為動畫片主題曲《傳說》填詞，令歌曲成為她的經典歌：「嗰時我唔識中文要靠拼音，係鄭老師逐個字讀畀我聽，好彩一Take錄完，仲要連錄兩首，不過嗰時細個，記性好。」將擔任26號晚演唱會嘉賓的她，預告將會獻唱林珊珊的《戀愛預告》。

區瑞強表示鄭國江相隔7年再開紀念演唱會，原定想慶祝50周年，可惜因疫情而延遲兩年變52周年，覺得能聚集18位歌手相當難得：「仲有咁多人依然仲喺呢行喎，又難夾期，好多都好忙，有啲係內地，好似林子祥咁，做完內地節目《聲生不息》好紅，好多嘢做，陳美齡又專程喺日本返嚟，譚詠麟又好少喺香港舞台再唱，同埋聽我哋歌啲觀眾仲行得嚟睇騷，佢哋都係靠啲下一代買飛送畀佢哋睇。」

鄭國江已82歲高齡，問可會擔心連開4場演唱會會體力透支，區瑞強笑言：「佢坐多過企，唔會要佢咁辛苦。」問到可有嘉賓請都唔到？鄭國江說：「唔係我去請，我都唔敢開聲，因為之前有疫情。」