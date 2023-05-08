陳俞希喪食靠做Gym還債　自爆擇偶條件得一樣...

藝人陳俞希（Hailey）及梁祖堯等今日（8日）出席食店開幕儀式。Hailey表示最愛相約大班朋友到處搵食，歌手趙學而也剛剛加入了她的飯腳團：「儲咗好多班飯腳，飯腳又會帶啲新朋友嚟，大家慢慢由飯腳變朋友。」她表示大家會經常一起約飯幫對方慶祝生日，但個個都是大忙人，所以每次約局都相當頭痛：「好似強尼、阿袓（梁袓堯）咁又要做節目做舞台劇，所以約食飯都要預一個月時間。」問到經常吃大餐如何保持身型？她指全靠做運動幫助：「會做Gym、瑜伽，以前我零運動，過咗30零歲真係要Keep下嘅，哈哈。」

談到飯腳團愈來愈壯大，問她有否趁機找心儀對象？她笑指大家也似乎很戥她擔心：「朋友都經常介紹男仔畀我。（睇唔啱？）有結交過，依家都有啲了解中嘅，我好驚呀，一講完畀大家聽，下次出嚟就會問我幾時結婚。（你有偶包？）我驚講太多佢有偶包、有壓力呀，我又成日同記者講想生BB，其實我可以遲啲先生嘅，我好驚嚇走人呀。（擇偶條件？）冇乜㗎，孝順得啦，哈哈！」另外，問到有否考慮進軍飲食業？她笑言擔心很快會結業：「有講過嘅，不過阿袓第一個話唔得，因為佢太鍾意請人食飯，我自己都驚飲晒公司啲酒，都係一齊拍檔接下廣告好啲。」