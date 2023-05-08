慧妍雅集舉行慈善乒乓球比賽　劉倩婷：推廣健康生活態度

2009年港姐冠軍兼慧妍雅集執行委員會會長劉倩婷，今日（8日）宣布將在本周五（12日）於修頓場館，舉行《慧妍東保盃慈善乒乓球大賽》，希望向大眾推廣健康和積極正面的生活態度，她和多位參與活動的翁嘉穗、王愛倫及唐麗球等，近日積極為賽事備戰。劉倩婷說：「自從上一年舉辦慈善羽毛球大賽後，我就喜歡咗羽毛球運動，不時約朋友練習。今次好開心，喺我今屆任期完結之前，再次舉辦《慧妍東保盃慈善大賽》，籌款支持有需要嘅項目之餘，更可以參與有益身心的活動。我自己從未接觸過乒乓球運動，希望比賽當日，可以發揮過去兩星期特訓嘅成效，同其他參賽者有一個難忘嘅友誼競賽，以及兼顧好我作為總監嘅工作，同我過去四屆嘅任期一樣，必定全力以赴。」

至於身為名譽導師兼信託委員會委員的王愛倫，則說在加拿大讀中學時，曾經學過乒乓球並在比賽中得獎：「今次為慈善再次練習，希望可以好好發揮。」而前會長翁嘉穗則謙虛自評球技一般：「今次可以參與呢個活動覺得好開心，其實我打乒乓波真係唔叻，所以今次都算係為慈善犧牲，亦都未試過打雙打，所以今次真係學到好多嘢，成班人一齊練波都好開心，希望可以籌得多啲善款啦！」

今次有份出戰的會員唐麗球，則自爆女兒以行動支持她：「講到乒乓波，我真係門外漢，反而我個女有練開。個女知道我為慈善，借咗一塊教練送畀佢嘅球拍畀我，叮囑我一定要小心，唔好整親自己，同埋唔好整花塊拍。個女咁有心思，我一定會努力 同隊友好好配合打每一場比賽。」