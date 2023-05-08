星光熠熠！跟韓星去延南洞Cafe歎啡

去南韓首爾旅行，當然要趁機到當地充滿特色的Cafe瘋狂打卡！從弘益大學站步行約20分鐘、位於麻浦區的延南洞絕對係必到一站。這裏原本是寧靜的住宅區，但隨着年輕藝術家及設計師的進駐，富魅力的店舖愈開愈多，當中更不乏話題人氣Cafe！其中位於東橋路的Dinga Cake House便憑着復古美國風裝潢成功出位，經常成為韓劇及MV的取景地，就連人氣K-Pop女團Red Velvet及IVE等也曾到此一拍，值得前往朝聖！

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美式小洋房 復古型格空間

如果你有留意K-Pop或韓劇，應該對Dinga Cake House不感陌生，因為無論是該店的店舖或蛋糕，都經常出現在各大媒體當中，例如女團Red Velvet專輯《Queendom》的宣傳照、男團NCT 127的真人Show《NCIT HOUSE》及女團IVE成員張員瑛拍攝的廣告等便統統在此取景。能夠成為取景勝地，Dinga的店舖自然有過人魅力，建築前身原是一所連花園的雙層單幢房子，經過悉心改裝，由外到內都變身成懷舊美式小洋房，內裏的裝潢尤其講究，無論電視、燈飾、擺設、掛畫等均呈現出80年代美國中產家庭氛圍，令人有穿梭時空之感的同時，更處處都係打卡位！除了心思裝潢外，另一大賣點係造型繽紛兼富玩味的各款蛋糕，包括有漢堡包、薄餅、西瓜等造型，其中出鏡率甚高的伯爵茶蛋糕，粉藍底色襯以粉紅花花，用色可愛，蛋糕的茶味很足兼不太甜，絕對「好睇又好食」。此外，店舖每日會推出不同款式的Cupcake或冬甩，亦可訂製立體造型的卡通生日蛋糕，有機會必定要試試。

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復古紅磚屋 必吃特色批

延南洞另一話題Cafe有從地鐵弘益大學站3號出口步行約10分鐘的Parole & Langue。該店在韓國年輕人中極具人氣，門前經常大排長龍！除了復古的紅磚建築超適合打卡外，其特色批亦Hit爆IG。店面不算大，裝潢以簡約風為主，木系傢俬加上綠色植物點綴，配合透過大玻璃窗射進來的陽光，感覺十分溫暖，在此享用茶點，有一份悠閒的感覺。不過說到最吸引的還是其用料夠大膽的特色批，主要有6款，除了朱古力香蕉及士多啤梨兩款大路之選外，還有羅勒番茄、粟米、柿子及栗子這些另類選擇，並會按季節推出限定口味。只見材料鋪滿整個批，視覺效果一流。味道方面，鬆脆的批皮內配以柔軟的忌廉及果醬，令人欲罷不能。每個批更會附上小卡簡單介紹用料及味道，十分細心。難怪就連前人氣女團IZ*ONE兩位成員本田仁美及金玟周也被吸引私下到訪，並打卡放上社交媒體呢！

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悠閒度假風 歎滋味厚批

喜歡度假風的朋友一定不可錯過延南洞的PIE IN THE SHOP，這間由人氣饒舌歌手Beenzino經營的甜點咖啡店，憑着特色裝潢及琳琅滿目的甜點令它成為人氣打卡景點。門口大大個店名與右邊塗鴉牆及一旁的綠色植物已非常吸睛，是每位來朝聖女生的拍照熱點。樓高三層的店面，一進店即可見到桌上放滿木製圓盤，打開玻璃外罩，可以見到色彩繽紛的批和蛋糕，這兒的出品有別於一般批皮，厚度達5厘米，酥脆有口感，最馳名的有蘋果酸忌廉批、香濃芝士批、香蕉朱古力批、抹茶朱古力批等，還有餡料豐富的鹹批亦屬必吃之選，飲品如花生醬拿鐵及香桃冰茶都很有自家特色。可能是由Rapper經營的關係，店內不時有DJ打碟，播放着型格音樂，不過如果天氣不太熱，建議坐戶外位置，更有度假氛圍，可說是鬧市中的綠洲。