《同一屋簷下》三佬性上癮？石田壹成自爆「千人斬」60歲照上床

在日劇瘋行的90年代，《同一屋簷下》是一整代人的集體回憶，每次聽到主題曲，主角們在櫻花樹下賞櫻的片段，就湧上心頭。而當年飾演大佬達也的江口洋介，和飾演二佬雅也的福山雅治，至今仍活躍幕前，但飾演三佬和也的石田壹成，又去了哪兒呢？

在90年代憑《未成年》及《聖者之行進》兩度奪得視帝的石田壹成，當年因為他「滾女」成性，更加上吸毒被捕，最終事業直插谷底。久沒露面的他，在2020年時就曾亮相日本電視節目，淡出螢幕後的他，原來變成光頭大叔，並已結婚生仔，他更透露曾一度患上抑鬱症。

原以為他就此修心養性，怎知近日他接受日本媒體訪問時爆料，自認自己是「千人斬」，曾跟過千女性發生性關係，去年更在夜店飲酒，兜搭了一位60多歲的阿姨上床，真是老少通殺「古井」也不放過。

他還自爆自己年青時，可以從早「做」到晚，1天9次仍保持堅挺，一腳踏幾船更是家常便飯，難怪他22歲已染性病。他坦言除非染愛滋，否則也不會停止「滾女大業」。

不過他也非完全不知錯，他都有說自己當年有撞板，被人冤枉「搞大人個肚」，結果害他給經理人公司解僱，他反省過後，終於明白女人會因愛成恨，現在他學懂就是滾女得手，都要保持安全距離……真是長知識了，真難為了跟你同一屋簷下的家人，給曾被「三佬和也」演技感動過的我們。