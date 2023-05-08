吳大強要休閒缺席綵排　周吉佩收Message放下心頭大石

無綫《中年好聲音》一眾參賽者包括周吉佩、龍婷及支嚳儀等，今午（8日）到排練室，首日為演唱會做準備。昨天暈倒受傷送院的吳大強缺席，不過身為演唱會音樂總監的伍仲衡則透露：「佢冇大礙，係想畀多少少時間佢休息啫。（rundown將有改動？）照舊，我哋有4日綵排。（咁佢仲會唔會表演跳舞？）佢有自己嘅風格，係唔係都會郁吓，但我唔知佢會唔會有新嘅突破。」

龍婷與支嚳儀談及昨晚「紅白比賽」，與曹敏寶及李思林組成「4人女仔組合」，演出獲網民稱讚比COLLAR同時段出席頒獎禮表現更見精彩，龍婷推舉支嚳儀的輕快活潑舞步，令演出生色不少，又笑說：「（被讚）有冇咁開心呀？多謝！不枉我哋呢半個月日日操練。（對演唱會嘅演出倍添信心？）一定要keep住開心繼續學習，（演唱會演出再勁啲？）有新嘢，可能會加入多啲組員。（有冇擔心外間攞你哋，同Viu嘅頒獎禮比較？）我哋要顧掂自己先，冇時間去顧慮咁多其他嘅嘢。（對收視有信心？）我哋只係享受個過程，收視嘅嘢留番製作組。（咁都會留意吓啩？）會，但我哋比較留意啲舞步係咪仲需要改進。」

周吉佩則大方透露已與無綫簽約，不過年期性質則保密，但他明言暫時會繼續正職工作。至於他們被推出來做「紅白」，硬撼Viu頒獎禮，他感恩表示：「冇留意太多，但俾一個咁大嘅節目我哋表演，已經覺得好有疼錫嘅感覺。（有同吳大強聯絡？）我哋有個群組，佢好精神咁同我哋報平安，所以放下心頭大石。」