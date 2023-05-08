吳耀漢設靈 ︱《五福星》洪金寶送好友最後一程

著名影星吳耀漢上月10日離逝，今日（8日）於紅磡世界殯儀館舉行設靈儀式，靈堂以白色簡潔布置為主，並以他生前一張生活照作遺照，上方則寫有「與爾仝笑」四字橫匾，前方則放置了家人的花圈，靈堂亦設置了屏幕，播放吳耀漢生前電影作品片段。靈堂門外放置了吳耀漢的一幅油畫，旁邊放滿大批生前好友包括張學友、林家棟、楊千嬅、吳彥祖、岑建勳、盧冠廷及胡杏兒與丈夫李承德及香港演藝人協會等致送的花圈。傍晚時分，好友姜大偉與太太李琳琳、洪金寶、岑建勳及劉天蘭等分別到場送別好友。而當洪金寶抵達時，有影迷遞上兩張《五福星》系列影碟給他簽名。

約下午5時，其子吳嘉龍（Carl）接受傳媒訪問，談及父親時更多次感觸落淚，他表示心情已較平復，但坦言每天仍然有哭：「相信爸爸依家舒服咗好多，呢幾個月都困難好大，佢同我哋話下次見，其實都有有少少開心，當然我哋相信佢依家舒服啲，其實我哋都難過。」他表示最懷念父親的幽默感，與父親的關係似朋友多過父子，希望自己他朝能趕上父親的幽默感。Carl表示靈堂中播放的電影片段，是由妹妹吳瑞珊剪輯：「阿妹唔開心，所以叫佢剪條片，佢見到多啲時間就會笑番，亦可以回憶大家一齊嘅時間，至於遺照係私人相嚟，另外仲有喺佢離開前一個星期，佢自己簽嘅『Thank you』，因為佢知道時間差唔多，多謝大家今日嚟關心佢。」

問到他昨日於社交平台以英語發文悼念父親，並透露上月父親曾向他表示想尋死但不成功一事，他表示因為爸爸被長期病患折磨，令他的幽默感亦被磨蝕：「尤其COVID呢2、3年，佢見唔到朋友、去唔到鍾意嘅餐廳，感到好大壓力，不過佢對生命仍然充滿熱情。」

談到父親對他的教導，他表示有很多：「毋須對生命過於嚴肅，人生好短暫，所以只要開心生活就好，要對其他人善良。」他指父親雖然患病，但仍然每天講笑話：「有啲真係Get唔到，佢有叫我睇住家姐同細妹，其實佢有講過自己好辛苦，我好感動又好痛心佢，因為佢好痛苦但每日都搵嘢講笑，依家佢可以休息啦，我相信佢去咗一個好好嘅地方，佢係個好有趣嘅人，我希望每個人都可以笑，佢帶畀香港好多好嘅、快樂嘅回憶，我同屋企人都希望大家記住呢一面嘅佢。」

吳耀漢遺體將於明天11時舉行大殮，靈柩隨即移送到九龍塘聖公會基督進行告別式。

洪金寶受訪時表示與吳耀漢有很多美好回憶：「我哋合作過好多次，每次都充滿歡笑，冇任何壓力。」問到對方有否試過整蠱他？他笑言自己整蠱的人更多：「但都係開心嘅，唔會令人心痛、肉痛、骨痛，係視覺上嘅好笑，笑吓對方，都會睇人嘅，如果係成龍就可以插入啲，佢流少少血都唔怕，吳耀漢係文人，講吓笑就得喇。」