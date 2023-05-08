許靖韻30歲生日開Live　向周興哲表白

歌手許靖韻（Angela）剛踏入30歲生日，久未開live的她趁着生日，加上她有份參與的女團競賽節目《乘風2023》剛好於她生日正日首播，於是她當晚於社交平台開Live，甫開始網民紛紛留言提醒Angela今年是她出道的第10年，她說：「對呀，今年出道10年啦，非常的快。我感覺時間過得很快，但是我感覺現在比20歲時的我更堅定，但反正我的幼稚跟20歲沒差，差不多這麼幼稚，哈哈。但是我覺得保持初心是肯定的。」

她又提到於節目《乘風2023》自彈自唱周興哲的《怎麼了》後，得到原唱的留言點讚，坦言十分開心，更即時清唱《怎》的一段副歌及由周興哲作曲的《摯友》，毫不保留地展示對周興哲的「喜歡」。隨後有網表示周興哲也正在觀看直播，Angela得知後十分驚訝：「啊！周興哲也在嗎？別嚇我！別嚇我！真的嗎？我不信，哈哈。他在嗎？oh my god！」冷靜下來後，她便大膽的提出請求：「我好喜歡你這首歌，要表白一吓，如果他在，我希望有生之年你可以寫一首歌給我，哈哈，不行，好害羞。我想再唱他的歌如果他在，哈哈，那我要把他的副歌都唱完。」隨後便再把《怎麼了》的副歌完整的再唱一次。唱完後，Angela意猶未盡繼續唱：「我還有一首歌超級喜歡就是《你好不好》，我要唱這首歌。」唱畢後，她表示十分感謝周興哲為她點讚，又來看她的直播，她說：「希望之後會有一個跟他正式的合作。」

她於直播期間還唱了《我喜歡的你》、《Perfect Strangers》及《情歌之後》，又透露今年在籌備新專輯，並希望可以舉行音樂會，她說：「能夠參加《乘風2023》已經是一個非常好的開始，希望2023會過得更充實，然後我覺得2023是一個非常好的一年吧。」