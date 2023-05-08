Edan新歌從AI搵靈感　大玩科幻感送驚喜

MIRROR成員Edan（呂爵安）今晚（8日）推出新歌《ChatMrE》，靈感來自ChatGPT呢期好興的AI程式。他本身對AI、科技都感興趣，可能因為細個睇好多動漫有關於未來世界，覺得未來世界可以發展得好犀利同好先進，Edan說：「喺眾多Demo裏面，突然聽到呢首，即刻好鍾意，因為係一首好好聽、好高Energy嘅歌，會令人好High，自己好鍾意呢類型音樂。」

Edan在MV上由形象到畫面上都充滿科幻感，除了身上的Gear如頭盔、服飾外，臉上的銀珠等都帶着超現實的感覺，他說：「今次好滿足到我嘅諗法，就連受傷妝都試埋，係搞最多花臣嘅一次，拍得幾過癮，同埋我有啲傷疤都幾有型。」而向來畏高的Edan，這次在MV中要吊威吔，他說：「唔驚！因為都唔係第一次，同埋都Feel到個力會承托到，反而踩旅遊巴頂牙煙咗少少。」

過去Edan以情歌、慢歌為主，今次新歌是新嘗試，他直言有份不安全感：「相信大家都冇諗過我會出首咁嘅歌，其實除咗首歌好聽之外，都想自己歌單有多啲唔同類型嘅歌，有機會開Show都可以唱一啲令到大家好High嘅歌，加上今年想做多啲新嘗試，所以鼓起勇氣揀呢隻歌。之前仲問花姐得唔得，係咪應該做呢隻，對呢首歌係有唔安全嘅感覺，有擔心過，甚至拍MV都懷疑過自己做唔做到，啲彈結他或者Band友嘅台風、感覺，今次跳出咗Comfort Zone，拍落感覺都幾好。」

在演繹方面他也有擔心過，他說：「都幾難唱，某啲位好高音，花咗唔少時間錄音，特別去搵個Tone。平時唱慢歌，會用好多感情去唱，今次開頭似讀書，冇嗰種型型地、庸懶嘅感覺，結果要嘗試一段時間先有依家呢個Version。演繹上另一個挑戰係點樣令到首歌有力，之前試過好嗌咁去唱，又發覺太嗌唔好聽，結果第一日錄完返去聽發覺唔得，第二日就砍掉重練，過程中都試過好幾次推翻自己嘅演繹，再試新嘢，唔同日子嘅唱法風格都好唔同，所以係幾大挑戰。」