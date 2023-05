韋禮安闊別7年來港開騷　大晒廣東話冧粉絲

台灣歌手韋禮安(WeiBird)相隔7年,昨晚(7日)再來港在西九文化區舉行首個戶外演唱會。個唱以記錄韋禮安小時候聲音的《Sounds Of My Life》開首,與樂迷倒流時光回到最初的起點,暖聲開唱觸動現場樂迷的心。緊接是輕快的《See You On Monday》及《轟炸》,象徵他的校園生活及年少時光,那個對世界充滿熱切期待,又帶點叛逆佻皮的他。

他以廣東話向樂迷打招呼,表示闊別7年,很感謝大家願意等他,他的爸爸都會說廣東話,因此他對香港特別有情意結,指每位樂迷都像是他很久不見的遠房親戚,笑謂多年不見,大家都變了很多,自己對上一次來香港還未滿30歲,現在已經成家立室了,又指婚後特別開心快樂。他自彈自唱多首情歌,盡顯音樂才華,唱到經典情歌《還是會》時,全場大合唱配襯台下一片「藍海」,場面感人,在Encore部分,他走到T型舞台與樂迷近距離接觸,獻唱《女孩》時亦忍不住在台上蹦蹦跳,全場尖叫聲不斷氣氛高漲。

演唱會尾聲,韋禮安感謝樂迷的支持,他繼續以廣東話說:「好耐冇嚟香港,唔知道台下有沒有人要來看我演唱會,希望下次不要等太久。」最後他特別送上廣東話加長版《如果可以》為樂迷帶來驚喜,他表示其實是來自網絡上的有心人的改編,笑言是翻唱別人的翻唱,昨日開騷天文台曾發出紅雨警報,幸好開騷前天公作美,有雨神之稱他笑謂擔心天氣也沒有用,相信大雨也不會澆熄樂迷的熱情。