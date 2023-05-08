韋禮安闊別7年來港開騷　大晒廣東話冧粉絲

台灣歌手韋禮安（WeiBird）相隔7年，昨晚（7日）再來港在西九文化區舉行首個戶外演唱會。個唱以記錄韋禮安小時候聲音的《Sounds Of My Life》開首，與樂迷倒流時光回到最初的起點，暖聲開唱觸動現場樂迷的心。緊接是輕快的《See You On Monday》及《轟炸》，象徵他的校園生活及年少時光，那個對世界充滿熱切期待，又帶點叛逆佻皮的他。

他以廣東話向樂迷打招呼，表示闊別7年，很感謝大家願意等他，他的爸爸都會說廣東話，因此他對香港特別有情意結，指每位樂迷都像是他很久不見的遠房親戚，笑謂多年不見，大家都變了很多，自己對上一次來香港還未滿30歲，現在已經成家立室了，又指婚後特別開心快樂。他自彈自唱多首情歌，盡顯音樂才華，唱到經典情歌《還是會》時，全場大合唱配襯台下一片「藍海」，場面感人，在Encore部分，他走到T型舞台與樂迷近距離接觸，獻唱《女孩》時亦忍不住在台上蹦蹦跳，全場尖叫聲不斷氣氛高漲。

演唱會尾聲，韋禮安感謝樂迷的支持，他繼續以廣東話說：「好耐冇嚟香港，唔知道台下有沒有人要來看我演唱會，希望下次不要等太久。」最後他特別送上廣東話加長版《如果可以》為樂迷帶來驚喜，他表示其實是來自網絡上的有心人的改編，笑言是翻唱別人的翻唱，昨日開騷天文台曾發出紅雨警報，幸好開騷前天公作美，有雨神之稱他笑謂擔心天氣也沒有用，相信大雨也不會澆熄樂迷的熱情。