【是日通勝】

農曆三月二十

癸卯年 丁巳月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安門、動土

忌：理髮、穿井、醞釀

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、21、37

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

金牛座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

雙子座：待人接物若是問心無愧，運勢差極有限。

巨蟹座：過分自私，忽略身邊人感受，好運將溜走。

獅子座：各方面的運勢都不錯，可迎來充實的一天。

處女座：聽到不利消息，未經證實前，勿輕易相信。

天秤座：別把不快的事放在心，多點笑可改善運勢。

天蠍座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

人馬座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

水瓶座：有可能成為同事的眼中釘，要留意言行啊！

雙魚座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）雞 多阻滯

鼠：有伴侶者需自律，否則易惹上爛桃花。

牛：對生活缺失熱情，宜抽空出外散散心。

虎：擇偶勿只看外表，以免錯過優秀伴侶。

兔：貴人運強，信心倍增，做起事快靚正。

龍：碰到諸多挑剔的麻煩友，心情差到極。

蛇：心態正面，工作有條不紊，成就感高。

馬：與人相處要謹言慎行，切忌口無遮攔。

羊：工作易獲別人認可，收入也水漲船高。

猴：熱心助人，人際關係好轉，對事業有利。

雞：是日沖煞，行事多阻滯，應變力差勁。

狗：行動力強，工作表現佳，易獲上司認可。

豬：財運旺，可從投資市場獲一筆可觀進帳。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

十二長生（上）

十二長生法則是五行的一種計算方式，比喻此種物質由其初生至成長、由成長至衰老、由衰老至病死、再投胎生成，循環不息的現象，其排列是長生、沐浴、冠帶、臨官、帝旺、衰、病、死、墓、絕、胎、養而止。

一般的解釋是：長生比喻一個小孩脫離母體而出生；沐浴表示出生後洗澡；冠帶者表示年長後戴冠帽；臨官是指成年後出來工作；帝旺為壯年時；衰者是盛極而體力下降；病則是老來病痛多；死為人的生命之終結；墓則是死後而下葬；絕者是任何物質皆滅了；贻為輪迴再投胎；養為在母體內養育再生而下降，周而復始，循環不息。

此種十二長生法則也是要分陰陽的，陽的長生法為順行。何謂順行？即順時針之方向而行也。陰的長生法要逆行，即逆時針之方向而行也。

此套十二長生計算法不僅可以用於算命，在風水的計算上也大派用場。

當然，從字面意義上而言，都是喜歡長生、冠帶、臨官、帝旺，不喜歡沐浴、衰、病、死、絕，此中而言，吉的宜多，衰的不宜有。