楊冪離「嘉」自立　熱巴升呢一姐被勸退

內地女星楊冪昨日（8日）宣布離「嘉」出走，不再是嘉行傳媒的藝人，消息撼動內地娛樂圈及財經界，大批網民「開香檳」恭喜她脫苦海！一手創立嘉行的楊冪做金蛋多年，帶挈公司估值高達65億元人民幣，如今自立門戶，不但有指影響嘉行的業績，更令迪麗熱巴升呢變一姐。雖然迪麗熱巴不再是一人之下，但網民卻聲請她盡快離開出「嘉」，免淪為可憐的搖錢樹！

昨午2時，楊冪在社交平台發文宣布與一手創立的嘉行傳媒正式結束合作關係：「共有從前，各有未來」，嘉行則發文：「十幾年風雨同舟，共同成長，感恩感謝，祝未來一切順利，珍重安好。」隨即多個相關熱搜標籤包括「#楊冪官宣與嘉行解約」衝上熱搜榜，短短3小時，閱讀及討論次數逾15億，足見消息震撼整個內地演藝界及網民。為撇清跟嘉行的關係，楊冪在官宣後把社交平台帳戶的頭像更換，換了一張童年照外，其工作室的帳戶名稱亦改為「楊冪工作室」，而楊冪的父親前日已發文「預告」：「哈哈。明天更是好日子」，即令外間猜測楊冪有重大事情會宣布。

楊冪離開嘉行之說始於2018年，至去年9月更開始傳得甚囂塵上，今年2月楊冪工作室發出針對網上傳聞的聲明中，下款及蓋章已不是嘉行傳媒，而是上海楊冪影視文化工作室，更令外間坐實她出走的真確性。雖然楊冪昨天未有明言離開的理由，但大批粉絲卻在網上「開香檳」，恭喜她重獲自由脫苦海！因一直有傳楊冪未有獲合理資源分配，要被迫「硬食」接拍不想演的劇集，有傳《斛珠夫人》就是其中一部，她僵持了一年才無奈接拍，更有傳嘉行製作的古裝劇《嬌藏》，成為她決心離開的最後一根稻草。去年嘉行宣布將開拍，但只公布有楊冪，男主角名單欠奉，當時已令粉絲相當不滿，認為明顯是消費楊冪的名氣。

公司估值曾衝至65億人仔

隨着楊冪離開，迪麗熱巴隨即升呢成為「嘉行一姐」，同門藝人包括有「最美周芷若」之稱的祝緒丹及小生張雲龍等，然而大批網民卻發聲促請迪麗熱巴盡快離開，認為她是公司唯一的搖錢樹並淪為「可憐的打工仔」，但也有網民留言恭喜她成一姐，不再是一人之下，而不少粉絲認為不應把她捲入楊冪離巢一事，因為是嘉行一手把她捧紅，又指她和楊冪本身關係好，是有人刻意搞事。

楊冪離「嘉」出走，雖不再是嘉行的藝人，但仍是股東，昨日多間內地傳媒報道指，目前楊冪仍持股約15.19%，是嘉行第3大股東外，中央財經大學副教授劉春生接受內媒訪問，分析指楊冪離開，短期對嘉行的業績及收入，包括投資者的預期，均造成非常大的影響：「楊冪是嘉行頭部藝人，不僅對嘉行重要，對中國娛樂圈也是不可忽視的存在，嘉行旗下其他藝人無論從體量、影響力還是對公司的貢獻，可能都和楊冪無法相提並論。」

2007年，楊冪和經理人曾嘉及趙若堯共同創建嘉行，隨着楊冪愈來愈紅，嘉行的身價亦水漲船高，高峰期曾被估值達65億元人民幣（約73.7億港元）。2015年尚世影業出資3億元人民幣認購嘉行20%股份，並和嘉行簽下對賭協議，嘉行需在2015年至2017年內累計實現稅後淨利潤3.1億元人民幣（約3.5億港元），同時不能出現核心藝人及核心管理層出走的情況。

身為金蛋的楊冪不斷「跑數」，在2015年至2017年間接拍多部劇集《三生三世十里桃花》、《親愛的翻譯官》及《談判官》等名利雙收，當中2017年播映的《三》劇創出全網播放量逾300億的佳績，更令嘉行的估值升至50億元人民幣（約56.7億港元）。根據嘉行年報，在2015年至2017年的淨利潤共逾4.1億元人民幣（約4.65億港元），已超額達標，2018年上半年的營業收入更達5.22億元人民幣（約5.92億港元），淨利潤達1.33億元人民幣（約1.5億港元）。雖然去年12月有網民發文點名嘉行傳媒及楊冪欠債1億，但嘉行即發聲明指是虛假消息，公司處於正常及良性營運中，不存在欠款賴帳。