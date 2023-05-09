AK被陳蕾笑轉數慢　Ian唔幫口反而踩多腳

叱咤903主辦的《拉闊音樂會》，請得人氣男圑 MIRROR成員Anson Kong（AK、江𤒹生）、Ian（ 陳卓賢）及陳蕾於5月14日假亞洲國際博覽館開騷，屆時兩男一女的「嬲」字組合，將透過「光之折射」呈現各自的特色，釋出無限可能。

日前三人齊為音樂會宣傳時，被問及音樂會全院滿座的原因，AK覺得跟組合有新鮮感有關；而Ian則覺得是因大家熱愛音樂，回答問題期間，由於AK未能「1秒回應」，故遭陳蕾取笑：「畀人榨乾咁，佢轉數好慢！」Ian踩多腳笑言：「唔使擔心，佢冇轉數！」當被問到如獻唱時忘記歌詞時會如何執生？AK笑言會一展所長跟觀眾說：「識唱嘅一齊唱！」陳蕾就話自己會傻笑；而Ian最醒目謂：「會睇歌詞螢幕，即時作詞。」

再談及如作曲時沒有靈感又怎辦？Ian自爆：「會去乘搭交通工具，到寧靜嘅地方吹吓海風、看吓風景。」陳蕾則會選擇跟貓、狗玩激發小宇宙，AK較另類說：「會去搵老人家去玩，順道問一吓佢哋意見。」問到如跟別人發生爭執時，又問如何解決紛爭？Ian謂：「會道歉，同埋煮飯畀對方食」，陳蕾就會積極面對：「會與對方坦白講清楚、反省自己嘅錯誤」，AK則覺得愛可解決任何問題，他說：「畀多啲愛佢，向佢講我愛你！」

最後，問及打機時最常說的話，AK及陳蕾異口同聲大笑：「全部都唔可以出街喎。」再分別以「嗶」聲來回答問題，Ian則重複回答：「上、下、左、右有人！」惹陳蕾微言說：「我已經忍咗你兩輪！」