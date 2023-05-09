蔡健雅攻蛋克服畏高症　與陳綺貞隔23年再同台

金曲歌后蔡健雅（Tanya）隔了2年再在台北小巨蛋舉行演唱會，她開場以一襲青鳥裝搭乘「宇宙青鳥號」，由離舞台四米高處冉冉降落，其實Tanya是強忍「畏高症」為藝術犧牲，以往每次開唱，都會為了升多少跟導演斤斤計較，坦承經過多年訓練後：「現在有進步一點。」但自嘲還是在小學階段吧！今次開唱另一個懊惱是是「高跟鞋」，她感嘆以前不管穿多高的鞋跟、即使站一天也都沒感覺，她說：「現在完全很困難，才試穿幾秒鐘就覺得腳不舒服哎哎叫，沒想到我也有今天，唱完之後腳不屬於我的了！」

當晚有陳綺貞當神秘嘉賓，這是兩人23年來再度同台，Tanya同框開心說：「歡迎我們的仙女，你來了！」兩人合唱陳綺貞為健雅填詞的《路口》，之後再合唱《旅行的意義》，Tanya幽默說：「我們是從上個世紀出道，慢慢走到這個世紀，一直維持創作資深美少女的身分。」表示彼此都還對音樂有非常大的熱情：「要多多珍惜我們兩位創作資深美少女呦！」而蔡媽媽也特別從新加坡飛來看女兒的演唱會，Tanya提到媽媽時，讚蔡媽是自己「最鐵的粉絲」，也提及快將是母親節，等演唱會之後母女倆就可以放鬆好好聚聚了！

她又不忘和粉絲分享籌備今次演唱會的甘苦，提及自己保持身心最佳狀態的秘訣是充分的睡眠，每天晚上十點就寢，準時早上七點起床，每週固定3次的重訓運動，以及2次伸展瑜珈課。此外，為了備戰個唱，她不得不戒了愛吃的零食和甜點，但因為運動消耗量大，她發現自己食量還變大，但會提醒自己吃原形食物、喝大量的水：「通常會吃到兩人份的沙拉、很多肉、些許米飯。」並表示自己餓了就吃，沒有刻意節食，開心身心靈都保持在最佳狀態！